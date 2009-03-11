جمهوریت نظام ضامن تغییر مدیران ناکارامد است / انحلال سازمان مدیریت اشتباه بزرگی بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید مهدی کروبی عصر سه شنبه در جمع مردم شهرستان شاهین دژ افزود: در این مملکت اقوام گوناگون و مذاهب متفاوتی ساکن هستند و همه باید برای حفظ منافع ملی صلح و رفاه تلاش کنیم که یکی از راه حل های آن حضور در انتخابات است.

وی لازمه رشد اقتصادی را زدودن نگاه امنیتی دانست و تصریح کرد: در حالیکه کشورهای همسایه به سرعت در حال شکوفا کردن اقتصاد خود هستند ما نیز باید با اتکا به نیروهای جوان و متخصص با شتاب به سمت شکوفایی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نیروی عظیم جوان کشور، هم فرصت است و هم تهدید که اگر از این نیرو بتوانیم استفاده کنیم کشور بیش از پیش پله های ترقی را طی می کند.

رئیس دوره هفتم مجلس همچنین در ادامه با تاکید بر حضور حداکثری در انتخابات گفت: جمهوریت نظام برای آن است که اگر مردم نسبت به مدیران ناراضی هستند بتوانند آنان را تغییر دهند.

کروبی تصریح کرد: آنهایی که وضعیت کنونی را مطلوب می دانند باید برای ادامه آن کمک کنند و کسانی که ناراضی هستند باید در انتخابات حضور داشته باشند تا بتوانند مدیریت اجرایی را تغییر دهند.

کروبی در ادامه با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای شاهین دژ یادآورشد: این سرزمین امکانات بسیار زیادی دارد اما به علت آنکه آبهای جاری آن مهار نشده، سدی در آن ساخته نشده و معادن شهرستان به بهره برداری نرسیده اند شکوفایی و رونقی که انتظار می رود را در این منطقه شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: اگر کشاورزی در منطقه مورد توجه واقع شود هم معضل بیکاری جوانان حل می شود و هم آنکه مشکلات معیشتی برطرف می شود.

مردم با حضور در انتخابات مانع گسترش تحجر شوند

دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین در جمع مردم سلماس اظهارداشت: یک تفکر متحجرانه در حال تقویت است که مردم باید با حضور خود در انتخابات مانع از گسترش آن شوند.

کروبی به مشکلات کشور اشاره و صریح کرد: اکنون مشکلات زیادی دامنگیر کشور شده است و برخی از استانها دارای مشکلات بیشتری هستند که از جمله آنها آذربایجان غربی است که با توجه به همسایگی با چند کشور و استعدادهای گسترده و خدادادی باید از شرایط بهتری برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مبادلات مرزی به شدت کاهش یافته و این موضوع برای استانهای مرزی مشکلات زیادی را فراهم کرده است.

کروبی ادامه داد: حتی در زمینه برخورد با قاچاق کالا وقتی که می خواهیم ورود کالایی را منع کنیم باید به فکر جایگزینی برای آن باشیم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی به برخی تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه دولت اشاره کرد و یادآورشد: نتیجه تصمیم گیریهای بدون کارشناسی چیزی است که امروز در کشور شاهد آن هستیم که از جمله می توان به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اشتباه بزرگی بود، اشاره کرد که هزینه های زیادی را به کشور و نظام تحمیل کرد.