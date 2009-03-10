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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

رهبرمعظم انقلاب تصریح فرمودند:

ضرورت ‌برخورد با کارشکنی ‌آمریکا و صهیونیستها در روابط تهران- باکو

ضرورت ‌برخورد با کارشکنی ‌آمریکا و صهیونیستها در روابط تهران- باکو

رهبر معظم انقلاب اسلامی، مخالفت و تحریکات آمریکایی ها و صهیونیست ها را برای جلوگیری از گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان یادآور شدند و افزودند: باید با قاطعیت و جدیت با این کارشکنی ها برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار "الهام علی اف"، رئیس جمهور آذربایجان ، مشترکات دو کشور را کم نظیر خواندند و با اشاره به روابط خوب تهران - باکو تاکید کردند: این روابط می تواند در زمینه های مختلف نزدیکتر، صمیمی تر و جدی تر شود.

ایشان مخالفت و تحریکات آمریکایی ها و صهیونیست ها را برای جلوگیری از گسترش مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان یادآور شدند وافزودند: باید با قاطعیت و جدیت با این کارشکنی ها برخورد کرد و با تکیه بر امکانات و زمینه های مشترک ، روابط برادرانه را عمق و گسترش بیشتری داد.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، رئیس جمهور آذربایجان ، دیدارهای امروز با مقامات ایران را بسیار  موفقیت آمیز خواند و گفت: همه تلاش خود را برای گسترش روابط خوب دو کشور در تمامی عرصه ها به کار گرفته ایم.

علی اف با اشاره به تهدیدات مشترک که متوجه دو کشور است، گفت: برخی همچنان در تلاشند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما ما به هیچ کشور خارجی قدرت تاثیرگذاری و مداخله در روابط دوستانه آذربایجان و ایران را نخواهیم داد.

 

کد مطلب 847557

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