اجرای عملیات ممیزی در دو میلیون هکتار از مراتع آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز ریاضی فر عصر سه شنبه آیین بزرگداشت هفته منابع طبیعی در مرکز مطالعات پارک ملی دریاچه ارومیه افزود: با اجرای این عملیات ممیزی ورود و خروج دامها در مراتع استان کنترل شده است.

وی ادامه داد: از 7.4 میلیون واحد دامی موجود در استان 3.2 میلیون واحد دامی مازاد بر مرتع است که باید در راستای تغییر سیستم دامداری سنتی و اصلاح شیوه معیشت مردم اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به تولید صنوبر در استان بیان داشت: در حال حاضر سطح زیر کشت صنوبر در آذربایجان غربی بیش از 15 هزار هکتار است که سالانه بیش از 500 هکتار صنوبر نیز توسط بخش دولتی کشت می شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کاشت صنوبر در جلوگیری از قطع درختان و تولید چوب و رفع نیازهای استان نقش بسزایی دارد.

ریاضی فر بر افزایش سطح آگاهی بهره برداران از عرصه های منابع طبیعی تاکید کرد و آنرا بهترین ابزار برای شکوفایی و افزایش کیفی و کمی عرصه های طبیعی عنوان کرد.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این آیین با اشاره به آیات و روایات موجود در رابطه با درخت و منابع طبیعی گفت: درختان در کاهش آلودگی های زیست محیطی، آلودگی هوا، صوتی و تولید اکسیژن نقش مهمی دارد.

کیومرث کلانتری افزود: سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشور مکمل هم هستند و موازی کاری نمی کنند.

حمید رعناقد معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت زیست آذربایجان غربی نیز در این جلسه تبدیل مناطق امن استان به پارک های حفاظت شده را یکی از اهداف اصلی سازمان محیط زیست عنوان کرد.