تیم های ملی ایران و سنگال در تهران به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به صلاحدید کادر فنی و موافقت کمیته تیم های ملی دیدار تدارکاتی روز 12 فروردین تیم های ملی فوتبال ایران و سنگال به میزبانی ایران و در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

توافقات لازم برای انجام این دیدار دوستانه با فدراسیون فوتبال سنگال انجام شده و قرار است این تیم با بازیکنان اصلی خود در این مسابقه تدارکاتی حاضر شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار 8 فروردین برابر عربستان در چارچوب دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم های ملی کنیا (24 اسفند در تهران) و کویت (3 فروردین در کویت) خواهد رفت.