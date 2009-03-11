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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

به صلاحدید کادر فنی؛

تیم های ملی ایران و سنگال در تهران به میدان می روند

تیم های ملی ایران و سنگال در تهران به میدان می روند

دیدارهای تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و سنگال در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به صلاحدید کادر فنی و موافقت کمیته تیم های ملی دیدار تدارکاتی روز 12 فروردین تیم های ملی فوتبال ایران و سنگال به میزبانی ایران و در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

توافقات لازم برای انجام این دیدار دوستانه با فدراسیون فوتبال سنگال انجام شده و قرار است این تیم با بازیکنان اصلی خود در این مسابقه تدارکاتی حاضر شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار 8 فروردین برابر عربستان در چارچوب دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی نیز در دو دیدار تدارکاتی به مصاف تیم های ملی کنیا (24 اسفند در تهران) و کویت (3 فروردین در کویت) خواهد رفت.

کد مطلب 847566

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