سرانه فضای سبز قم کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قم که در محل فرمانداری قم برگزار شد طی سخنانی از سرانه فضای سبز مناسب شهر قم خبر داد و گفت: سرانه فضای سبز شهر قم در حال حاضر 14 متر است که نسبت به میانگین کشوری آن یک متر فضای سبز کم داریم.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد خدمات شهری قم خاطر نشان کرد: پیش بینی استقرار 12 ایستگاه آتش نشانی، استقرار 53 مرکز توزیع میوه شب عید، افزایش ظرفیت پارکینگها، عرضه نان و آب بهداشتی در اماکن مختلف، نصب سرویسهای بهداشتی در نقاط مختلف شهر و ... از جمله اقداماتی است که جهت پذیرایی از زائران و مسافران در ایام تعطیلات نوروز انجام شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری خاطرنشان کرد: به منظور استقرار خانوادهها در بوستانهای شهر، مکان پارکهای لاله، بنیادی، غدیر، علوی، رضوی و ... تجهیز و آماده پذیرایی از 24 هزار خانوار شده است.
وی در پایان از آماده باش نیروهای خدمات شهری جهت خدمات رسانی به شهروندان و مسافران در تعطیلات سال آینده خبر داد.
هادی مظفر سعادتی بخشدار کهک نیز در این جلسه از این شهر به عنوان قطب گردشگری استان قم یاد کرد و گفت: با توجه به حضور زیاد مسئولان در ایام تعطیلات در شهر کهک، مسئولان انتظامی و ... باید پاسگاه انتظامی را تقویت کنند. حضور مأموران پلیس راه نیز در ایام تعطیلات باید در این منطقه گستردهتر شود.
وی از رسانهها خواست جاذبههای گردشگری بخش کهک قم را معرفی نمایند.
مسئولان اهتمام ویژهای به آذین بندی شهر قم داشته باشند
رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر ضرورت توجه و اهتمام ویژه مسئولان نسبت به آذین بندی سطح شهر در مناسبتها تأکید کرد.
حجتالاسلام محمود نجاریانزاده نیز در این جلسه طی سخنانی اهمیت تبلیغات در سطح شهر قم را متذکر شد و گفت: با توجه به ویژگیهای ممتاز شهر قم، مسئولان باید نسبت به آماده کردن فضای شهر در مناسبتهای مختلف از قبیل اعیاد و شهادتها اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی تصریح کرد: وظیفه شرعی و انقلابی اقتضا میکند که مسئولان نسبت به تزئین اطراف ادارات خود در شهر به ویژه هسته مرکزی و پیرامونی حرم مطهر اقدام کنند.
رئیس اداره فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تأکید بر ضرورت اختصاص یک درصد بودجه فرهنگی ادارات به آذین بندی اطراف نهادها یادآور شد: همان طوری که مسئولان ادارات در فوت بستگان مدیر پارچههای مشکی متعدد بر در و دیوار ادارات نصب میکنند در اعیاد و شهادتها نیز باید چنین باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم، سرانه فضای سبز قم را کمتر از میانگین کشوری دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قم که در محل فرمانداری قم برگزار شد طی سخنانی از سرانه فضای سبز مناسب شهر قم خبر داد و گفت: سرانه فضای سبز شهر قم در حال حاضر 14 متر است که نسبت به میانگین کشوری آن یک متر فضای سبز کم داریم.
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