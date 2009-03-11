هنرمندان زمینه ساز تعالی هنر مبتنی بر معرفت اسلامی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شیرزاد نعمتی نیا عصر سه شنبه در نشست نقد و بررسی فعالیت ها و برنامه های حوزه هنری لرستان در سالجاری، اظهار داشت: فراهم ساختن زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنر مبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی، بهره گرفتن از هنر در تبیین و ترویج مبانی و ارزش های اسلامی و فضایل اخلاقی و دفاع از آرمان ها و اصول انقلاب اسلامی از جمله اهداف کلان حوزه هنری است.

وی ایجاد زمینه رشد استعدادها و خلاقیت های هنری و ادبی از طریق شناسایی، تربیت، تقویت و معرفی هنرمندان برجسته جوان و ایجاد جریان های هدایتگر هنری بر اساس تولید و نمونه آفرینی هنری و ادبی را از دیگر اهداف حوزه هنری دانست.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با اشاره به فعالیت های حوزه هنری این استان در سالجاری، یادآور شد: تلاش این مرکز از بدو تاسیس تاکنون جذب هنرمندان جوان در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خلاق، ایجاد بسترهای لازم برای تولید آثار هنری فاخر و گسترش هنر متعهد در میان هنرمندان بوده است.

نعمتی نیا با اشاره به برگزاری جشنواره بزرگ هنر جوان به مناسبت 30 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: این جشنواره با دو موضوع انقلاب اسلامی و ارزش ها و باورهای دینی در دهه فجر برگزار شد.

وی با تاکید بر استقبال خوب هنرمندان از این جشنواره، بیان داشت: با توجه به اینکه این جشنواره در گروه سنی 17 تا 30 سال و به صورت استانی برگزار شد ارسال 600 اثر هنری به جشنواره هنر جوان نشان از موفقیت حوزه هنری لرستان در دستیابی به اهداف مورد نظر دارد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان ابراز امیدواری کرد: در سالجاری شاهد حضور بیشتر هنرمندان عرصه های مختلف در فعالیت های حوزه هنری و رشد و شکوفایی استعداد ها در تولید آثار فاخر باشیم.

به گزارش مهر، در پایان این نشست که با حضور هنرمندانی از رشته های مختلف هنرهای تجسمی، موسیقی، فیلم، عکس و انیمیشن، آفرینش های ادبی، نمایش و آموزش و پژوهش برگزار شد، مسئولان واحد های مختلف حوزه هنری ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در سالجاری در واحد مربوطه به سوالات هنرمندان پاسخ دادند.