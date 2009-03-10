آمریکا گمان می کند با رویای حکومت بر جهان می توان به موفقیت دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه راشا تودی روسیه،میخائیل گورباچف درباره علت دشوارتر شدن بهبود روابط آمریکا و روسیه در مقایسه با گذشته گفت :این مسئله بستگی دارد به اینکه چه کسی در راس حکومت باشد. بسیاری از کسانی که در رده های بالای حکومتی قرار دارند لیاقت وعقل و توانایی لازم را برای کار خود ندارند. هم اکنون بسیاری از ویژگی های سیاست خارجی که سبب شد جنگ سرد پایان یابد و نظم نوین جهانی ایجاد شود از بین رفته است. در آن زمان تمام کارهایی که به نظرغیرممکن می نمود از جمله توقف رقابت تسلیحاتی با گفتگو حل می شد.

وی افزود : اکنون مردم آمریکا نیز با انتخاب اوباما که از نژادی دیگر است، نشان دادند که خواستار تغییرات هستند. اوباما فردی توانمند است که می تواند کمبود تجربه خود را جبران کند و تیم او نیز از افرادی بسیار کارآمد و با تجربه تشکیل شده اند. با همه اینها به نظر نمی رسد او بتواند تغییرات زیادی در سیاستهای آمریکا ایجاد کند .

گورباچف درباره اینکه عده ای در آمریکا براین باورند که روسیه در پی بازگرداندن امپراطوری سابق خود است،اظهار داشت : هیچ کس در روسیه در پی جنگ با آمریکا نبوده و نیست. همه خوب می دانند که پوتین برای بهبود روابط دو کشور زحمت فراوانی کشید، وی پس از حوادث یازدهم سپتامبر از مبارزه آمریکا با تروریسم حمایت کرد و هنوز به این همکاریها ادامه می دهد، اما متاسفانه آمریکایی ها متقابلا همکاری نمی کنند. دولت آمریکا با دورکردن روسیه از خود تلاش کرد تا همه تصمیمات را یکجانبه بگیرد. اکثریت آمریکایی ها با جنگ عراق مخالف بودند میلیونها نفر در اروپا مخالفت خود را با این جنگ نشان دادند و حتی شورای امنیت با آن مخالف بود .

وی افزود : اشتباه بزرگ آمریکایی ها این بود که فکر می کردند می توانند با رویای حکومت بر کل جهان موفق شوند. در واقع رویای امپراطوری جدید همه آمریکا را مبتلا کرده بود. در زمان یلتسین(رئیس جمهوری اسبق روسیه)،کمراقتصاد روسیه شکسته شده بود در آن زمان آمریکایی ها، یلتسین را تحسین می کردند ،زیرا دوست نداشتند روسیه ای قوی وجود داشته باشد. اما اکنون که روسیه حرفی برای گفتن دارد آنها به سرعت از کوره در می روند و از حرفهای مسکو ناراحت می شوند، زیرا آنها عادت داشتند خواسته های خود را به مردم روسیه دیکته کنند.

