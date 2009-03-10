به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار "آصف علی زرداری"، رئیس جمهور پاکستان، با اشاره به مشترکات بسیار عمیق تاریخی و فرهنگی دو ملت افزودند : محبت متقابل دو ملت مومن ایران و پاکستان ، زمینه ساز و عامل اصلی گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو کشور است.

ایشان روند پیشرفت روابط تهران - اسلام آباد را خوب ارزیابی کردند و افزودند: سطح مناسبات می تواند متناسب با ظرفیت های دو کشور، کاملا ارتقاء یابد.

ایشان امنیت پاکستان و ایران را کاملا مرتبط خواندند و با اشاره به طرحهای مهم و مشترک دو کشور از جمله خط آهن سراسری پاکستان - ایران - ترکیه و خط لوله گاز ایران - پاکستان و هند افزودند: امیدواریم با تدبیر و همت شما، کارهای بزرگ به بهترین وجه انجام پذیرد.

رهبر انقلاب اسلامی همکاری کشورهای همسایه و اسلامی را باعث افزایش قدرت درونی آنها برشمردند وخاطرنشان کردند: این قدرت مشترک می تواند در هر فرایندی به نتایج مثبت منجر شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ورود و یا اعمال نفوذ آمریکایی ها در عرصه هر کشوری را باعث بغرنج تر شدن اوضاع و افزایش مشکلات دانستند و افزودند: پدیده افراطی های مذهبی نیز در منطقه از جمله در پاکستان بسیار مشکل زا شده است.

رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار، با تاکید بر پیوندهای کم نظیر دو کشور گفت: با همه توان برای گسترش روابط با ایران تلاش می کنیم و معتقدیم طرحهای مشترک ایران و پاکستان، منافع نسلهای حال و آینده دو ملت را تامین خواهد کرد.

آصف علی زرداری افزود: همه پی برده اند که شاید بتوان کشورها را تسخیر و ملت ها را تضعیف کرد؛ اما نمی توان ملت ها را از بین برد.