آمریکا سفارت خود را در سودان تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، با گسترش اعتراضات مردمی به دخالتهای آمریکا در امور داخلی سودان و از جمله رای دادگاه بین المللی جنایی(دیوان لاهه) و متهم کردن رئیس جمهور این کشور به جنایات جنگی، ایالات متحده از برگرداندن کارمندان سفارت خود در خارطوم به واشنگتن خبر داد.

سفارت آمریکا در خارطوم در بیانیه ای، علت برگرداندن کارمندان سفارت به آمریکا را افزایش روحیه غرب ستیزی در سودانی ها پس از رای دادگاه بین المللی به تعقیب عمرالبشیر اعلام کرد.

گفتنی است، مردم سودان به غربی هایی که تحت هر عنوانی در این کشور مشغول به کار هستند به چشم جاسوس نگاه می کنند.

چهارشنبه گذشته چهاردهم اسفند ماه دادگاه بین المللی کیفری عمر البشیر را به دست داشتن در کشتار دارفور متهم و با استناد به این اتهامات حکم بازداشت وی را صادر کرد.

