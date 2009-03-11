استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای انتقال تجهیزات به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ترند، " تری دویدسون" امروز سه شنبه گفت: از اراضی آذربایجان برای انتقال محمولات غیرنظامی آمریکا از جمله آب آشامیدنی ، مواد غذایی و مصالح ساختمانی به افغانستان استفاده خواهد شد.

دویدسون گفت که کشورش بر آن نیست تا تجهیزات نظامی را از خاک آذربایجان عبور دهد.

فرماندهی نیروی نظامی آمریکا در اروپا، امروز کنفرانسی دو روزه را در خصوص بررسی راههای انتقال تجهیزات برای نیروهای نظامی خارجی در افغانستان برگزار کرد که در آن کارشناسان ترکیه، گرجستان، و آذربایجان در زمینه های حمل و نقل شرکت داشتند.

به گفته دویدسون، این همکاری همزمان با کارفرمایان آذربایجان همچنین برای موسسات محلی تولید کننده مواد غذایی آذربایجان مقرون به صرفه است.

دویدسون افزود: این کنفرانس از نظر همکاری کارشناسان در این زمینه نیز با اهمیت است و ازسوی دیگر، انتقال محمولات مورد نظر برای افغانستان نه تنها از طریق آذربایجان بلکه از خاک دیگر کشورها نیز پیش بینی می شود.

گفتنی است که پس از بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در ماناس قرقیزستان و همچنین ناامن شدن مسیر پاکستان برای پشتیبانی نیروهای آمریکایی در افغانستان آمریکا به دنبال مسیرهای دیگر برای انتقال کمک ها به افغانستان است.