تاکید بشار اسد بر ضرورت تعامل برابر با همه گروههای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بشار اسد امروز پیام عبدالله دوم شاه اردن را درباره تحولات منطقه ای و روابط دوجانبه دریافت کرد.



ناصر اللوزی رئیس دفتر پادشاهی اردن، پیام عبدالله دوم را تقدیم بشار اسد کرد.



پیام شاه اردن درباره تحولات منطقه ای،اوضاع جهان عرب به ویژه با توجه به نزدیک بودن نشست آتی سران عرب در دوحه و راههای گسترش روابط میان اردن و سوریه و همچنین وضعیت صحنه فلسطین و راههای تقویت آشتی میان فلسطینی ها اعلام شده است.



بشار اسد در این دیدار بر ضرورت ادامه حمایت از مردم فلسطین و تعامل برابر با تمام گروههای فلسطینی وتشویق آنها به تقویت آشتی برای تقویت موضع خود در صحنه بین المللی تاکید کرد.



اسد همچنین تقویت روابط اعراب با یکدیگر را مهم اعلام کرد.









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