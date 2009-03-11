به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی پیش از ظهر دیروز در نشست خبری بیست و دومین کنفرانس وحدت اسلامی با موضوع "امت اسلامی و برنامه های راهبردی برای رویارویی با چالشهای فراروی وحدت" با اشاره به اینکه کسانی که مسئله تفرقه را راه می اندازند و حرکتهای افراطی انجام می دهند، برای تشویق کفر و نشر تفکرات شرک تلاش می کنند اظهار داشت: هفته وحدت نشانه دعوت جمهوری اسلامی ایران به وحدت مسلمانان در کل جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز گامی است که ایران در راه تحقق شعار وحدت اسلامی برداشته، تصریح کرد: این مجمع برنامه های مختلفی در سطح جهان اسلام دارد که شامل برنامه های فرهنگی، مطبوعاتی و آموزشی می شود. همچنین اعزام هیئتهایی به کنفرانسهای جهانی به عنوان مبلغ و مبشر وحدت اسلامی از دیگر فعالیتهای این مجمع است.

امسال دومین کنفرانس وحدت اسلامی برگزار می‌شود

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه کنفرانس وحدت اسلامی هر سال در هفته وحدت برگزار می شود و شخصیتهای بزرگ جهان اسلام، علما و متفکران جهان اسلام به آن دعوت می شوند تا موضوعی که به اسلام و مسلمانان ارتباط دارد را بررسی کنند، افزود: امسال دومین اجلاس برگزار می شود که یکی اردیبهشت ماه بود و دیگری هم اواخر سال است. در واقع امسال دو بار هفته وحدت داشتیم.

وی با اشاره به اینکه طی اجلاس وحدت اسلامی امسال تلاش می کنیم چالشهای امت اسلام را شناخته و بررسی کرده و با آن مقابله کنیم، یادآور شد: از این رو با این چالشها که به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی هستند، مبارزه و مقابله خواهیم کرد. در واقع می خواهیم این چالشها را تبیین کرده و نحوه مقابله با آنها را بررسی و وحدت اسلام اسلام را تأمین کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه گفت: سند وحدت اسلامی که در کنفرانس گذشته تهیه شد توسط 3 هزار اندیشمند و رؤسای سازمانهای فرهنگی جهان اسلام امضا شده تا بر اساس این سند، مفاد آن اجرا و با دسیسه های دشمن مقابله شود.

100 متفکر از جهان اسلام در کنفرانس وحدت اسلامی شرکت خواهند داشت

وی با بیان اینکه اعضای مجمع عمومی جهانی متشکل از 100 متفکر جهان و 60 شخصیت داخلی دعوت کرده ایم تا در این کنفرانس مشارکت کنند، اظهار داشت: این مجمع زیر نظر شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی فعالیت می کند و هر دو سال به ایران می آیند تا گزارشی ارائه می کنیم .

آیت الله تسخیری گفت: با توجه به اینکه مهمترین مشکلات جهان اسلام غزه و پیامدهای تجاوز وحشیانه صهیونیستها به غزه است این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. مسئله دوم مسئله سودان است که حکم جلب رئیس سودان از طرف دادگاه اجرایی دادگاه بین المللی صادر شده را بررسی می کنیم.

آیت الله رفسنجانی سخنران افتتاحیه است

وی در ادامه افزود: کنفرانس در مجلس قدیم شورای اسلامی توسط آیت الله رفسنجانی ساعت 9 صبح جمعه 23 اسفندماه افتتاح می شود و جلسات داخلی نیز در سالن سران کشورها اسلامی خواهد بود. مراسم اختتامیه نیز با حضور محمدحسین صفارهرندی خواهد بود. در این کنفرانس 45 کشور از اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شرکت می کنند. بیش از 50 مقاله به دبیرخانه هیئت علمی بیست و دومین کنفرانس ارسال شده است.

دیدار با مقام معظم رهبری، برگزاری مراسم شبی با فلسطین روز 25 اسفند پس از مراسم اختتامیه، شرکت در نماز جمعه، بازدید از دانشگاه مذاهب اسلامی و بازدید از برج میلاد از دیگر برنامه های کنفرانس خواهد بود.

شرکت کنندگان از کشورهای عمان، فرانسه، مصر، سودان، کویت، مراکش، آمریکا، ازبکستان، یمن، عربستان، سوریه، تونس، هنگ کنگ، ترکیه، عراق، گامبیا، تاتارستان، پاکستان، انندونزی، یمن، امارات، انگلستان، اردن، قطر و دیگر کشورها هستند.