تیم ملی فوتبال کنیا پنج شنبه وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کنیا با 22 بازیکن و 8 همراه بامداد روز پنج شنبه از طریق دبی وارد تهران خواهد شد و در محل هتل استقلال اسکان خواهد یافت.

این تیم که در گروه دوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آفریقا با تیم‌های موزامبیک، نیجریه و تونس همگروه است، ساعت 45/17 دقیقه روز شنبه 24 اسفند ماه به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان خواهد رفت. این مسابقه آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان در سال 87 محسوب می شود.

قرار است اسامی 21 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدارهای تدارکاتی مقابل کنیا و کویت (3 فروردین) امروز از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام شود.

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور قدرتمند در دوربرگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی آماده می کند، روز 8 فروردین ماه در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال عربستان خواهد رفت. تیم کشورمان در گروه دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم های عربستان، امارات، کره جنوبی و کره شمالی همگروه است.