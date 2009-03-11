ارشاد مازندران کتب ناشران استان را خریداری می کند

محمد اسماعیل امامزاده صبح چهارشنبه در حاشیه دیدار استاندار با ناشران استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین حمایت از ناشر خرید کتاب از او است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که شمارگان کتاب مورد خریداری قرار گیرد سبب دلگرمی برای تولید آثار فاخر توسط ناشر می شود.

مدیرکل ارشاد مازندران با اشاره به اینکه امسال مجوز نشر 290 عنوان کتاب توسط این نهاد به ناشران داده شده است، تصریح کرد: تاکنون 260 عنوان از کتب اخذ مجوز شده چاپ شد.

امامزاده بیان داشت: علاوه بر تشویق نویسندگان و ناشران قصد داریم در کوتاه ترین زمان ممکن مجوز نشر کتاب با اخذ شابک و فیپا برای آنان صادر کنیم.

وی در عین حال با اشاره به رشد فزاینده ناشران در کشور افزود: تعداد مجوزهای صادره برای نشر کتاب در سال 84 کمتر از یکصد عنوان بوده است.

امامزاده با بیان اینکه تعداد 65 ناشر فعال در مازندران وجود دارد، افزود: کیفیت فعالین ناشران استان در سطح کشور ستودنی و در خور ستایش است.