اولین پارک آموزش ترافیک گلستان در گنبد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، فرماندار گنبد کاووس پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: برای کاهش ترافیک، آموزش در کنار فرهنگسازی ضرورتی الزامی است و باید در این زمینه برنامه ریزی و مدیریت شود.

غلامعلی سوسرایی افزود: روزانه 70 درصد جمعیت شهرستان به این شهر وارد می شوند که این امر موجب افزایش بار ترافیک در مجموعه شهر می شود.

وی اظهار داشت: آموزش لازمه فرهنگ ترافیک بوده و آموزشهای ترافیکی باید برای همه اقشار مردم اعم از کودک و بزرگسال ارائه شود.

علی لطفی مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل گلستان نیز گفت: راه اندازی این پارک در کاهش بارترافیکی نقش موثری دارد و در این زمینه باید فرهنگ سازی شود.

وی افزود: 75 درصد تصادفات جاده ای ناشی از عوامل انسانی بوده و برای کاهش این حوادث باید به مقوله آموزش، بهای بیشتری داده شود.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی پارک ترافیک گنبد بیش ازدو میلیارد و 250 میلیون ریال بدون احتساب زمین هزینه شده است.

پارک آموزش ترافیک گنبد در زمینی به مساحت هفت هکتار راه اندازی شد.

شهرستان بیش از 295 هزار نفری گنبد در شرق گلستان واقع شده است.