به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ابرقهرمانی "شوالیه تاریکی" به کارگردانی کریستوفر نولان سال 2008 بر مبنای بتمن شخصیت معروف قصه‌های مصور انتشارات دی‌سی کامیکس ساخته شد و ادامه‌ای بر فیلم سال 2005 "بتمن آغاز می‌کند" ساخته خود نولان است.

کریستین بیل در پروژه 185 میلیون دلاری "شوالیه تاریکی" بار دیگر به نقش بتمن، مبارز نقابدار و نگهبان خودگمارده قانون ظاهر شده که اسیر یک تراژدی شخصی است و مایکل کین، هیث لجر، آرون اکهارت، گری اولدمن، مگی جیلنهال و مورگان فریمن دیگر بازیگران این فیلم 152 دقیقه‌ای هستند.





هیث لجر در صحنه‌ای از فیلم "شوالیه تاریکی"

بتمن در فیلم جدید با کمک ستوان جیم گوردون و دادستان هاروی دنت می‌کوشد یک سارق بانک معروف به جوکر را دستگیر کند که مردی روانی است و شهر گاتام را تحت کنترل خود درآورده است.

"شوالیه تاریکی" در عین حال آخرین فیلم کامل شده هیث لجر بازیگر استرالیایی است که ژانویه 2008 بر اثر عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو در 29 سالگی درگذشت. لجر برای بازی در نقش شخصیت اهریمنی جوکر در این فیلم پس از مرگ برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد.

"شوالیه تاریکی" در مجموع در هشت رشته نامزد دریافت جوایز اسکار 2009 بود و در نهایت بجز جایزه بخش بهترین بازیگر مرد مکمل جایزه اسکار بهترین تدوین صدا را نیز از آن خود کرد.

فیلم جدید مجموعه بتمن از 18 ژوئیه 2008 در آمریکای شمالی اکران شد و با حدود 4/530 میلیون دلار پرفروشترین فیلم سال در این بازار بود. "شوالیه تاریکی" پس از "تایتانیک" دومین فیلم تاریخ سینماست که در آمریکا بیش از 500 میلیون دلار فروخته است.

با احتساب فروش "شوالیه تاریکی" در بازار خارج از آمریکا فروش جهانی این فیلم از مرز یک میلیارد دلار گذشت و چهارمین فیلم تاریخ سینما شد که به این رکورد دست پیدا می‌کند.



نولان کارگردان این فیلم متولد سال 1970 در لندن است و فیلم‌های "دنبال کردن"، "ممنتو"، "بی‌خوابی" و "پرستیژ" را در کارنامه دارد. او برای "ممنتو" نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود.

اولین فیلم مجموعه "بتمن" سال 1989 به کارگردانی تیم برتن با بازی مایکل کیتن روانه سینماها و پرفروشترین فیلم سال شد. این فیلم سه دنباله همراه داشت: "بتمن بازمی‌گردد" 1992، "همیشه بتمن" 1995 و "بتمن و رابین" 1997 که دو فیلم آخر را جوئل شوماخر ساخت و ول کیلمر و جرج کلونی به ترتیب نقش بتمن را بازی کردند.

"دار و دسته فوتبالیست‌ها" به کارگردانی فیل جونو دیگر فیلمی است که در ایام نوروز از شبکه سه پخش می‌شود. دواین "راک" جانسن، اکسزیبیت، ال. اسکات کالدول در این درام ورزشی 125 دقیقه‌ای بازی می‌کنند که تولید سال 2006 آمریکا است.

داستان درباره زندانبانی به نام شان پورتر (راک) است که پیشنهاد او برای تشکیل یک تیم فوتبال در زندان کیل پاتریک با مقاومت مقامات ارشد زندان روبرو می‌شود، اما ...

"دار و دسته فوتبالیست‌ها" با بودجه‌ای 30 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن بیش از 41 میلیون دلار بود. فیل جونو کارگردان این فیلم متولد 1961 در کالیفرنیا و سازنده فیلم‌هایی چون "لطف خدا" 1990، "تحلیل نهایی" 1992 و "زندانیان بهشت" 1996 است.



فیلم حادثه‌ای "قهرمان تحت ‌تعقیب" به کارگردانی برایان شمرز تولید سال 2008 آمریکا و مدت زمان آن 95 دقیقه است. کوبا گودینگ جونیر، ری لیوتا و نورمن ریداس در این فیلم بازی می‌کنند.

داستان درباره مردی است که به قصد انتقام یک سارق بانک را به قتل می‌رساند، اما بعد گرفتار همکاران او می‌شود که خانواده‌‌اش را هدف قرار می‌دهند.

فیلم هندی "بدو بدو" به کارگردانی پارش راوال تولید سال 2006 هند است و نقش‌های اصلی آن را آکشی کومار و گوویندا بازی می‌کنند. داستان درباره مدیر گروه نمایشی در هند است که دو مرد را استخدام می‌کند. یکی از آنها دانش‌آموخته رشته هنر است و دیگری مردی که با زبان انگلیسی آشنا نیست و ...

لارا داتا، جکی شروف و ارباز خان دیگر بازیگران این فیلم 154 دقیقه‌ای هستند که در بریتانیا فیلمبرداری شد. "بدو بدو" یکی از فیلم‌های موفق بالیوود در سال 2006 بود.