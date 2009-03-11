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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

-حزب اسلامی عراق از دولت این کشور خواست تا در تحت پیگرد قرار دادن گروه های مسلح عراقی جدیت بیشتری به خرج دهد.

-" محمود قماطی " نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد : اعلام آمادگی انگلیس برای مذاکره به حزب الله دلیل بر پیروزی معادله مقاومت در منطقه است.

-منابع خبری از سفر سمیر جعجع به مصر و دیدار وی با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور طی هفته های گذشته خبر دادند.

-امروز سران سه کشور مصر ، عربستان و سوریه در ریاض به منظور محقق شدن آشتی عربی گرد هم جمع می شوند.

-پلیس بین الملل ( اینترپل ) درخواست ایران را برای تحت پیگرد قرار دادن سران رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می دهد.

-وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد : این کشور باید مانع بازگشت طالبان به قدرت شود.

-سخنگوی ارتش انگلیس درعراق اعلام کرد : عقب نشینی نیروهای انگلیسی از بصره پایان ماه جاری میلادی آغاز می شود.

-مسئول بخش روابط عمومی سفارت آمریکا در باکو اعلام کرد که کشورش از خاک جمهوری آذربایجان برای انتقال محموله های غیر نظامی به افغانستان استفاده می کند.

-"عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهوری عراق روزگذشته سفیر امارات در بغداد را به حضور پذیرفت.

-نشست سران کشورهای عضو اکو امروز درتهران آغاز به کار می کند.

-یکی ازنمایندگان حزب لیکود درپارلمان رژیم صهیونیستی اعلام کرد : اخیرا با یک شخصیت مهم سوری تماس برقرار کرده است.

کد مطلب 847633

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