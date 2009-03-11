عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-حزب اسلامی عراق از دولت این کشور خواست تا در تحت پیگرد قرار دادن گروه های مسلح عراقی جدیت بیشتری به خرج دهد.
-" محمود قماطی " نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد : اعلام آمادگی انگلیس برای مذاکره به حزب الله دلیل بر پیروزی معادله مقاومت در منطقه است.
-منابع خبری از سفر سمیر جعجع به مصر و دیدار وی با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور طی هفته های گذشته خبر دادند.
-امروز سران سه کشور مصر ، عربستان و سوریه در ریاض به منظور محقق شدن آشتی عربی گرد هم جمع می شوند.
-پلیس بین الملل ( اینترپل ) درخواست ایران را برای تحت پیگرد قرار دادن سران رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می دهد.
-وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد : این کشور باید مانع بازگشت طالبان به قدرت شود.
-سخنگوی ارتش انگلیس درعراق اعلام کرد : عقب نشینی نیروهای انگلیسی از بصره پایان ماه جاری میلادی آغاز می شود.
-مسئول بخش روابط عمومی سفارت آمریکا در باکو اعلام کرد که کشورش از خاک جمهوری آذربایجان برای انتقال محموله های غیر نظامی به افغانستان استفاده می کند.
-"عادل عبدالمهدی" معاون رئیس جمهوری عراق روزگذشته سفیر امارات در بغداد را به حضور پذیرفت.
-نشست سران کشورهای عضو اکو امروز درتهران آغاز به کار می کند.
-یکی ازنمایندگان حزب لیکود درپارلمان رژیم صهیونیستی اعلام کرد : اخیرا با یک شخصیت مهم سوری تماس برقرار کرده است.
نظر شما