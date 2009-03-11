مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

پیروزی آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات هیئت رئیسه خبرگان

میر حسین هم رسما آمد

آغاز ثبت نام و ظرفیت پذیرش دوره های کاردانی پودمانی علمی - کاربردی اعلام شد

افزایش پلکانی حقوق در سال آینده منتفی شد



اطلاعات:

دیدار روسای جمهوری آذربایجان و پاکستان با رهبر معظم انقلاب

اصناف و وزارت دارایی در زمینه پرداخت مالیات 87 به توافق نرسیدند

سران اکو امروز در تهران گرد هم می آیند



اعتماد ملی :

میرحسین موسوی آمد، واکنش چهره های احزاب اصلاح طلب و اصولگرا به بیانیه انتخاباتی موسوی درگفتگو با اعتماد ملی

پس از خروج هدفمندی یارانه از بودجه سال 88، دولت جلسه مجلس را تحریم کرد

بر سر ریاست مجلس خبرگان صورت گرفت، پیروزی هاشمی در رقابت با یزدی



اعتماد:

برای انتخابات ریاست جمهوری دهم، سرانجام مهندس آمد

هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری ابقا شد، رای خبرگان رهبر به میانه روی

در اعتراض به حذف هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت، غیبت نمایندگان دولت در جلسه بررسی بودجه 88



ایران :

ارائه پیشنهادها و پیگیری ها در مجلس ادامه می یابد، دولت مصمم به هدفمند کردن یارانه ها

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور آذربایجان: باید با کارشکنی آمریکایی ها برخورد کرد

معاون فنی سازمان امور مالیاتی خبر داد: معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف 416 هزار تومان



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: بحث ماهواره، موشک ها و نیروگاه بوشهر ازافتخارات دفاع مقدس است

عضو هیئت رئیسه مجلس: علت عدم حضور نمایندگان دولت در جلسه بودجه مشخص نیست

علی مطهری: عدم حضور نمایندگان دولت در مجلس قربانی کردن مصالح مردم است



ابتکار:

آرایش سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم وارد مرحله تازه ای شد؛ موسوی آمد ، خاتمی کنا رمی کشد

میر حسین: ستادهای انتخاباتی حق چاپ وتکثیر عکس مرا ندارند

میر حسین: مستضعفان مطمئن ترین پایگاه اصلاح طلبی و اصولگرایی هستند



اسرار:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور آذربایجان: باید روابط برادرانه را گسترش داد

مطهری: احمدی نژاد کاندیدای اصولگرایان نیست

قالیباف: نبود قدرت مدیریتی تبصره 13 را به زمین زد



تفاهم:

پس از موافقت دولت، مجلس اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از سال آینده به تصویب رساند؛ عیدی " هماهنگ " به کارمندان

صنعت کفش در سال 87 ، زخم های قدیمی باقی است

عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد: بانک های خصوصی کمک رسان دولت هستند



جام جم:

رئیس مجلس خبرگان رهبری: بد اخلاقی های انتخاباتی زیبنده نیست

میر حسین آمد، خاتمی می رود؟

تجارت اسکناس نو در روزهای پایانی سال



جوان:

رهبر معظم انقلاب: همکاری کشورهای همسایه و مسلمان قدرت درونی آنها را افزایش می دهد

سران اکو در تهران

موسوی آمد، خاتمی می رود



جمهوری اسلامی:

در دیدار با روسای جمهور پاکستان و آذربایجان مطرح شد، تاکید رهبر انقلاب بر گسترش همکاری کشورهای همسایه و اسلامی

امضا 7 سند همکاری میان ایران و جمهوی آذربایجان

کنفرانس وحدت اسلامی با حضور 100 دانشمند جهان از جمله در تهران



حیات نو:

زمان، زمانی دیگر است و حضور را ایجاب می کند، میرحسین نامزد انتخابات شد

هاشمی رفسنجانی: کاندیداها اخلاق اسلامی را رعایت کنند

انتقاد عسگرپور از فضای حاکم بر جامعه فرهنگی و عدم انسجام در صدا و سیما



خورشید:

رهبر معظم انقلاب: همکاری کشورهای همسایه واسلامی باعث افزایش قدرت درونی آنها می شود

داوودی درمراسم تودیع و معارفه مدیر عامل تامین اجتماعی تاکید کرد: تامین اجتماعی کار آمد بستر اجرای طرح تحول اقتصادی

در شورای اجتماعی کشور صورت گرفت؛ تصویب طرح ارتقای رضایت عمودی ونشاط اجتماعی



دنیای اقتصاد:

خودداری دولتی ها از حضوردرپارلمان، پس لرزه حذف یارانه نقدی

با انتشار یک بیانیه رسمی ، میرحسین هم کاندیدای ریاست جمهوری شد

انتخاب مجدد هاشمی به ریاست خبرگان



سرمایه:

با اختلاف 100 درصدی آرا نسبت به آیت الله یزدی، خبرگان به ریاست رفسنجانی رای دادند

واریز حقوق به حساب بانکی و توافق طرفین برای فسخ، قرارداد جدید کار رونمایی شد

پس لرزه های حذف یارانه نقدی از بودجه 88، نمایندگان دولت به مجلس نرفتند



سیاست روز:

سرانجام آخرین نخست وزیر اعلام کاندیداتوری کرد، کار سخت اصلاح طلبان با حضور میرحسین

هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان: دولت ومجلس هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنند

تدوینگر نقشه فقر کشور: 850 هزار تومان خط فقر تهران در سال 88



قدس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در نشست خبرگان رهبری:دولت و مجلس برای بودجه متوازن وعاقلانه همکاری کنند

رهبر معظم انقلاب: پدیده افراطی های مذهبی در پاکستان مشکل زا شده است

رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با قدس: فرصت خوبی برای واردات فراهم شده است



فرهنگ آشتی:

اعلام کاندیداتوری آقای نخست وزیر طی یک بیانیه رسمی ، یک جرعه آب خوش

رئیس کانون هموفیلی ایران؛ فعالیت وارد کننده خون آلوده به ایدز در ایران ادامه دارد

مدیر عامل خانه سینما در نشست خبری اعلام کرد: اظهار نظر شمقدری شبیه هیلاری کلینتون بود



کاروکارگر:

میرحسین موسوی با اعلام حضور در صحنه انتخابات: متقاعد شدم زمان زمان دیگری است

رفسنجانی در اجلاس مجلس خبرگان: دولت ومجلس ، سال آینده هدفمند سازی یارانه ها را اجرایی کنند

رهبر انقلاب: روابط تهران - باکو می تواند در زمینه های مختلف نزدیکتر ،صمیمی تر و جدی تر شود



کیهان:

صبح امروز آغاز شد؛ رایزنی فشرده سران اکو در اجلاس تهران

برای دومین بار، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شد

درهمایش عملیات روانی مطرح شد؛ سرلشگر فیروزآبادی: بیشتر از تهدیدهای نظامی باید مراقب جنگ روانی دشمن باشیم



وطن امروز:

دربیانیه ای رسمی و پس ازکروبی وخاتمی ، میرحسین هم اعلام کاندیداتوری کرد

ابطحی: موسوی گفته بود با خاتمی رقابت نمی کند

رئیس جمهور در آستانه برگزاری اجلاس اکو در تهران تاکید کرد: لزوم هوشمندی و ایستادگی در برابر طرح های دشمنان



همبستگی:

رهبر انقلاب: ضرورت برخورد با کارشکنی آمریکایی ها و صهیونیست ها در روابط تهران - باکو

با صدور باینیه ای رسمی:مهندس موسوی باگفتمان امام (ره) و انقلاب اعلام کاندیداتوری کرد

کروبی در جمع مردم خوی: حضور در صحنه ،صیانت از آرا و شور انتخاباتی نیاز اصلاح طلبان است



همشهری:

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 88

رهبر انقلاب : با کارشکنی آمریکایی ها و صهیونیست ها بایدبرخورد کرد

هاشمی رفسنجانی: نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان اخلاق اسلامی را رعایت کنند



هدف واقتصاد:

گفتگوی لاریجانی با رئیس جمهور در خصوص حذف اعتبار هدفمند کردن یارانه ها، غیبت نمایندگان دولت در واکنش به مصوبه مجلس

هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه پنجمین اجلاس خبرگان: در دغدغه های " طرح تحول" خبرگان پیشتاز بود

میرکاظمی: گزارشی از گرانی شب عید نداشته ایم