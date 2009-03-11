  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۵

تعداد زیادی از کتاب‌ها در ادارات سمنان خاک می‌خورد

تعداد زیادی از کتاب‌ها در ادارات سمنان خاک می‌خورد

علی عبداللهی استاندار سمنان گفت: تعداد زیادی از کتاب‌ها در ادارات خاک می‌خورد در حالی که با جمع آوری آن 3 تا 4 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های استان برای استفاده عموم اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گفت: باید کتاب‌های تخصصی و گران‌قیمت را در یک کتابخانه مرکزی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار داد.

وی بر جمع‌آوری کتاب‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بقیه افراد با توجه به قابل استفاده نبودن این کتاب‌ها در ادارات تاکید کرد.

استاندار سمنان تصریح کرد: باید با ایجاد کتابخانه های سیار در شهرها و روستاها فرهنگ کتابخوانی توسعه پیدا کند. سمنان با توجه به شاخص کتاب نسبت به جمعیت رتبه اول کتابخوانی در کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور کتابخانه های استان سمنان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های این استان گفت: نیم درصد از درآمد شهرداریها باید به امر کتابخوانی در شهرها اختصاص یابد. شهرداری شاهرود بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است.

کد مطلب 847638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها