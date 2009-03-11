به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان گفت: باید کتاب‌های تخصصی و گران‌قیمت را در یک کتابخانه مرکزی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار داد.

وی بر جمع‌آوری کتاب‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بقیه افراد با توجه به قابل استفاده نبودن این کتاب‌ها در ادارات تاکید کرد.

استاندار سمنان تصریح کرد: باید با ایجاد کتابخانه های سیار در شهرها و روستاها فرهنگ کتابخوانی توسعه پیدا کند. سمنان با توجه به شاخص کتاب نسبت به جمعیت رتبه اول کتابخوانی در کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور کتابخانه های استان سمنان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های این استان گفت: نیم درصد از درآمد شهرداریها باید به امر کتابخوانی در شهرها اختصاص یابد. شهرداری شاهرود بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است.