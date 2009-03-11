غزلهای طبایی در سیر تکوینی غزل موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت علیرضا طبایی به پاس 50 سال تلاش وی در عرصه شعر و ادبیات با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موسسه اطلاعات عصر سه شنبه با حضور سهیل محمودی، غزل تاجبخش و محمد محمدعلی در سالن بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرهاد عابدینی - شاعر - در سخنانی با اشاره به اوج گرفتن فعالیتهای شعری در دهه‌های 30 و 40 گفت: در این دو دهه مجلات شعری زیادی منتشر و مسابقات شعری فراوانی برگزار می‌شد و همانند فوتبال که امروز به آن اهمیت فراوان داده می‌شود شعر هم جایگاه ویژه‌ای داشت.

نوگرایی و پیش روندگی از ویژگیهای شعر طبایی است

وی به نقش علیرضا طبایی در شعر آن روز پرداخت و افزود: محدعلی سپانلو در کتاب "هزار و یک شعر" طبایی را در کنار بزرگانی مانند شفیعی کدکنی و در رده شاعران نواعتدالی قرار می‌دهد و در واقع یکی از ویژگیهای شعر او نوگرایی و پیش روندگی بود.

سهیل محمودی - شاعر - نیز به سیر شهری شدن جامعه ایران از سال 1300 به بعد پرداخت و رفتن شعر به مطبوعات به عنوان نمودی از مدرنیته ایرانی یاد کرد و گفت: مطبوعات نقش جدی در پیشبرد ادبیات معاصر ما داشته‌اند. تا سال 32 فضای کشور و مطبوعات بسیاری سیاسی است و ادبیات هم در آن حوزه‌ها گام می‌زند طوری که حتی "نیما"ی غیر سیاسی هم می‌رود و در روزنامه احسان طبری شعرهایش را چاپ می‌کند.

وی سپس با اشاره به وضعیت مطبوعات از دهه 40 به بعد، افزود: شاعرانی که در این دوره در مطبوعات فعالیت می‌کنند بیشترین تلاش را برای شعر کرده‌اند و بیشتر برای انعکاس شعر و ادبیات قدم بر‌می‌دارند. البته اتفاقاً مطبوعات تخصصی آن دوره در حوزه‌های شعر و ادبیات مانند یغما، سخن و لوح خیلی هم پیرمردی عمل می‌کنند و مثلاً یغما از چاپ اشعار "مهدی حمیدی" آن طرف تر نمی‌رود.

این شاعر در ادامه به ویژگیها و نقش مطبوعات عامه پسند آن دوره اشاره کرد و گفت: بسیار سخت است کسی بتواند در مجلات عامه پسند حرف مهمی بزند اما اگر بتواند این کار را در یک امتداد طولانی‌مدت انجام دهد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود وعلیرضا طبایی جزو این دسته از شاعران است که توانست در "جوانان" حرفهای مهمی بزند و در آن زمان هیچ مجله‌عامه پسند‌ی به اندازه "جوانان" شاعران جوان تنها اما علاقمند به ادبیات را به خود جذب نکرد.

وی همچنین بر تلاش موفق علیرضا طبایی در جلوگیری از در معرض ابتذال قرار گرفتن شاعران جوان در آن دوره تاکید کرد.

سپس علیرضا بهرامی - شاعر و روزنامه نگار - با اشاره به تاثیر دو مجله "ادبستان" و "شعر" در شناخت خود و همنسلانش از علیرضا طبایی گفت: طبایی در فاصله ربع قرنی که میان انتشار کتابهایش رخ داد بین چرخ دنده‌های دو جریان یکی جریان طبقات روشنفکری و دیگری جریان حاکم و قالب رسمی شعر حرکت می‌کرد و در زمینه غزل کارهای مهمی انجام داد.

غزلهای طبایی در سیر تکوینی غزل موثر بود

وی انتشار غزلهای طبایی را در سیر تکوینی غزل موثر دانست و پیشنهادهای وی را برای گسترش اوزان عروضی و نیز پیشنهادهایش در زمینه ردیف از جمله این موارد ارزیابی کرد و افزود: طبایی به مثابه درختی است که ریشه در شعر کهن پارسی دارد و بر هیچ چیز اصرار ندارد جز اصالت شعری.

همچنین حسن فرازمند - شاعر و روزنامه نگار - با اشاره به آشنایی خود با عیلرضا طبایی از سال 53 گفت: من در این سالها در مسیری که طبایی نشانم داد حرکت کردم آن زمان که به من گفت "استعداد سرودن شعر نیمایی دارم" و امروز بعد زا 34 سال آمده‌ام که بگویم من همان راه را ادامه دادم و از آن عدول نکردم.

وی سپس یکی از شعرهای خود را به طبایی تقدیم کرد.

در پایان علیرضا طبایی در سخنانی با تقدیر از دست‌اندرکاران مراسم بزرگداشت خود گفت: از لحظه‌ای که خودم را شناختم به‌ جز چتر دست مردم هیچ حمایتی را روی سر خودم نداشتم و همیشه مهربانی مردم مشوق‌ام در شعر بوده است.

انگیزه علیرضا طبایی در سرودن شعر از زبان خودش

وی افزود: شعر محصول و برآیند اندیشه و خیال با حس و عاطفه در زبانی آهنگین بوده و به افسونی شبیه است که می‌تواند انسان‌ساز باشد تا در جایی که ستم تباهی خاک را فراگرفته است بدل به سلاحی شود که آن سلاح بتواند نور و نیکبختی را به روی خاک بگستراند و با همین انگیزه بوده که من 50 سال شعر گفتم.

طبایی ادامه داد: آرزو می‌کنم که روزگار شگفتی که شعر ما و این سرمایه غنی ما از چهار سو مورد تهاجم قرار گرفته رهایی یابد. شعر ما از یکسو مورد هجوم و لگدکوب سنتگرایان و از سوی دیگر شیفتگان شهرت و نام اندوزی و از دیگر سو نظریه پردازانی قرار گرفته که برخی جوانان را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

این شاعر سخنانش را با یادی از شاعران زنده یاد عمران صلاحی، حسین منزوی، شیون فومنی، عباس صادقی، نصرالله مردانی و سپیده کاشانی به پایان برد.

در مراسم بزرگداشت علیرضا طبایی علاوه بر پخش کلیپی از زندگی و فعالیتهای ادبی وی و اجرای دو ترانه طبایی توسط اکبر آزاد و پسرش، شاعرانی مانند ناهید یوسفی، علیرضا بهرامی، خلیل جوادی، حسن فدایی، حسن فرازمند، قاسم چنگیزی و امیرحسین سعیدی شعرخوانی کردند.

در پایان این مراسم نیز لوحهای سپاس و هدایایی به رسم یادبود از طرف معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه اطلاعات و تنی چند از دوستان طبایی به وی اهدا شد.