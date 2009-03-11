حمایت همه جانبه مناطق آزاد از سرمایه گذاران

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت بزرگترین و مجهز ترین مرکز توریسم درمانی کشور در منطقه آزاد چابهار توسط بخش خصوصی و حمایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این قبیل سرمایه گذاریها گفت: در راستای پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تاسیس شهرکهای سلامت در مناطق آزاد به منظور جذب توریسم، تاسیس اولین شهرک یا دهکده سلامت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی، امکاناتی نظیر زمین، ساختمان و سایر امکانات برای راه اندازی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز جذب توریسم نظیر دهکده های سلامت و مراکز توریسم درمانی از سوی شورایعالی مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

وی با اشاره به ساخت بیمارستان بین المللی و فوق تخصصی در منطقه آزاد چابهار با سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: شورایعالی مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هرگونه حمایتی را برای رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران این بخش و تسریع در فرآیند صدور مجوزها انجام می دهند.

به گفته صلاحی، از آنجا که مجری این پروژه با مشکلاتی مواجه شده بود، مراتب با وزیر بهداشت در میان گذاشته شده و وزیر بهداشت نیز قول مساعد برای حل مشکل این پروژه و اجرایی شدن ساخت بیمارستان و مرکز مذکور را داده است.

وی در ادامه به عملکرد مناطق آزاد درخصوص سرمایه گذاریها اشاره کرد و گفت: طی سال جاری سرمایه گذاری قابل توجهی از سوی بخش خصوصی در مناطق آزاد چابهار، کیش و قشم صورت گرفته است.