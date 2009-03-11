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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۴۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

اى اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقى که به شما حیات معنوى و زندگى واقعى می  بخشد ، دعوت می  کنند اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل و مانع می شود تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد و مسلماً همه شما به سوى او گردآورى خواهید شد .  

سوره انفال، آیه 24

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام علی (ع):

من حلم عن عدوه ظفر به . 

هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز مى ‏شود.

کنزالفوائد، ص147

کد مطلب 847644

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