آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

اى اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقى که به شما حیات معنوى و زندگى واقعى می بخشد ، دعوت می کنند اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل و مانع می شود تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد و مسلماً همه شما به سوى او گردآورى خواهید شد .

سوره انفال، آیه 24

ذکر روز چهارشنبه:

حدیث امروز:

امام علی (ع):



من حلم عن عدوه ظفر به .

هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز مى ‏شود.

کنزالفوائد، ص147