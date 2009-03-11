آیه روز:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .
اى اهل ایمان ! هنگامی که خدا و پیامبرش شما را به حقایقى که به شما حیات معنوى و زندگى واقعى می بخشد ، دعوت می کنند اجابت کنید و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل و مانع می شود تا حق را باطل و باطل را حق مپندارد و مسلماً همه شما به سوى او گردآورى خواهید شد .
سوره انفال، آیه 24
ذکر روز چهارشنبه:
حدیث امروز:
امام علی (ع):
من حلم عن عدوه ظفر به .
هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز مى شود.
کنزالفوائد، ص147
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