یک مقام روسی اختلاف بین مدودف و پوتین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیمیتری کوزاک" در گفتگو با رویترز خاطرنشان کرد:" به یقین می دانم که با وجود برخی نظرات، هیچ مسئله ای بین آنها وجود ندارد."

وی افزود:" هر یک از آنها وظیفه خود را بر اساس تعریف قانون انجام می دهد و هیچ اختلاف نظری بین این دو وجود ندارد."

چندی پیش گزارشها از اختلاف بین "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوی و "ولادیمیر پوتین " نخست وزیر روسیه حکایت داشتند.

بر این اساس گفته می شد که مدودف از عملکرد دولت پوتین در برخورد با بحران مالی روسیه انتقاد کرده است.

سال گذشته دولت روسیه از یک بسته کمک مالی بیش از 20 میلیارد دلاری برای مقابله با بحران اقتصادی خبر داد اما این بسته در رسیدن به اهداف خود بسیار کند حرکت کرده است.

اکثر تحلیلگران بر این باورند که اگر پوتین از مدودف بخواهد از سمت خود کناره گیری کند وی چنین کاری را انجام خواهد داد اما برخی می گویند در حالی که مردم روسیه کم کم نسبت به مشکلات اقتصادی خشمگین می شوند رئیس جمهوری روسیه نیز احتمالا برای تقویت موضع خود تلاش خواهد کرد.