به گزارش خبرنگار مهر، "فرهنگ آشتی" در صفحه اطلاع‌رسانی می‌پردازد به نشست خبری مدیر عامل خانه سینما، معرفی دبیران دوسالانه‌های تصویرگری و سفال و سرامیک و اخبار کوتاه. درباره پوستر "شکار روباه"، تأثیرپذیری دنیای اسلام از غرب و نشست هفتمین دوسالانه نگارگری در صفحه تجسمی، مطلبی درباره "کتابخوان"، گفتگو با کیت وینسلت و نگاه منتقدان به فیلم در صفحه سینما، آخرین نشست مرکز هنرهای نمایشی در سال 87 و حرف‌های وزیر ارشاد پس از تماشای نمایش "کوچه عاشقی" در صفحه تئاتر و فیلم‌های نوروزی سیما و جدول فروش سینماها در صفحه سینما و تلویزیون آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به دیدار معاون صدا و مدیران رادیو جوان با مراجع، "میلیونر زاغه‌نشین" در شبکه یک، ضرغامی در برنامه "دو قدم مانده به صبح" و اخبار کوتاه. گفتگو با بهمن مه‌آبادی نوازنده ویولن در صفحه موسیقی، مروری بر برنامه "نقره" و نقدی بر "ستاره می‌شود" در صفحه رادیو و تلویزیون و سفر گروه‌های بزرگ موسیقی به خارج از کشور، اولین گام تئاتر ایران برای خصوصی‌سازی و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به انتظار سالن‌های سینما برای اکران نوروزی، تکمیل تسویه حساب گروه‌های نمایشی تا پایان سال، معرفی برگزیدگان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، حرف‌های وزیر ارشاد درباره تئاتر، "دا" پرفروش‌ترین کتاب سال دفاع مقدس و اخبار کوتاه.

"خورشید" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مدیریت فرهنگی کشور و ویژگی‌های آن در بیان رهبر انقلاب، برآورده نشدن دغدغه امام (ره) درباره نسل جوان، حضور هالیوودی‌ها در ایران، انتشار کارنامه سه سال تلاش وزارت ارشاد، نشست آسیب‌شناسی جشنواره‌های کاریکاتور، اولین جشنواره نوآوران بسیجی در موزه فلسطین و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی علیرضا افتخاری به عنوان چهره روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به پخش آثار مطرح سینمای جهان در ایام نوروز از شبکه‌های سیما، نگاهی به "ستاره می‌شود"، گپی با اکبر عالمی کارشناس- مجری "سینما 5" و 22 فیلم ایرانی و 52 فیلم خارجی در نوروز تلویزیون. نشست رسانه‌ای مدیر عامل خانه سینما، تشریح فعالیت‌های مرکز هنرهای نمایشی در سال 87، گپی با شهریار عباسی نویسنده و یادداشتی از چیستا یثربی در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره اسکار و بحران هویت و یادداشتی بر مضامین فیلم‌های برگزیده آکادمی اسکار. گزارش نشست مدیر عامل خانه سینما، تقدیر از دست‌اندرکاران همایش سینمای ملی، حضور "درباره الی" در جشنواره ترایبکا، ادامه فیلمبرداری "راه آبی ابریشم" در قشم و اخباری کوتاه از علی نصیریان، همایون ارشادی، مصطفی مستور، بهرام عظیمی و سالار عقیلی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به فیلم دیدن بهاره رهنما با ابوالحسن داوودی، دیالوگ‌های برجسته فیلم "آپارتمان"، یادداشت و اخبار کوتاه. گفتگو با لاله اسکندری درباره پروژه موزائیک وی در تهران، بهار پربار موسیقی در راه، لغو کنسرت حمید عسگری و اخبار کوتاه از موسیقی در صفحه هنر و اکران "خاک آشنا" بعد از نوروز، حرف‌های مدیر عامل خانه سینما درباره حضور هیئت اسکاری در ایران، نمایش آثار 28 هنرمند زن ایرانی همزمان با روز جهانی زن، 90 فیلم تلویزیونی در نوروز 88 و یادداشت در صفحه فرهنگ منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به واکنش مدیر عامل خانه سینما در برابر انتقادها به حضور هیئت اسکاری در تهران، نوروزهای دهه 60 در ویژه برنامه "نقره"، حضور "درباره الی" در جشنواره ترایبکا نیویورک، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با رخشاد نورده هنرمند نقاش و اخبار کوتاه از حوزه ادبیات. انتقاد مدیر عامل خانه سینما از فضای سیاسی حاکم بر جامعه فرهنگی، نشست رسانه‌ای محمدعلی چاوشی رئیس استودیو بل، فیلم‌های نوروزی شبکه‌های سیما، صدرنشینی "نگهبان" در گیشه سینماهای جهان، اهداء جوایز اسکار آفریقایی، حضور شان پن در فیلم "کارتل" و گزینه‌های جدید برای اکران نوروز 88 در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره انیمیشن؛ هنر عصر جدید و معضلی به نام مخاطب در عرصه کتاب. 90 فیلم سینمایی در نوروز شبکه‌های سیما، برگزیدگان انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از جشنواره فیلم فجر، حرف‌های وزیر ارشاد درباره تئاتر، اعلام آمادگی مرکز هنرهای نمایشی برای راه‌اندازی تئاتر خصوصی، روی خط فرهنگ و یادداشت در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.