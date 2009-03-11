خیال بافی نتانیاهو درباره ایران پیش از رسیدن به پست نخست وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مشاوران "بنیامین نتانیاهو" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : جنبش حماس با ایران در ارتباط است و تضعیف ایران به ضعیف شدن حماس خواهد انجامید.

این مشاور رهبر حزب لیکود رژیم صهیونیستی که نام خود را فاش نکرد در ادامه اظهارت خود به خبرگزاری فرانسه گفت : قدرت روز افزون ایران و ناسازگاری های این کشور با اسرائیل موجب شده تا گروه های زیادی در میان فلسطینیها و لبنانی رشد کرده و برای ما تولید مشکل بکنند.

در همین رابطه روز گذشته نتانیاهو دیداری را با "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برگزار کرد و پیش از این دیدار اعلام شده بود که باراک در دیدار با نتانیاهو گزارشی محرمانه درباره ایران را به وی ارائه خواهد کرد.

به گزارش مهر، کابینه جدید رژیم صهیونیستی در حالی قصد تضعیف ایران را دارد که آمریکا سرانجام با قدرت منطقه ای ایران کنار آمده و با درک این مسئله قصد دارد با کمک ایران برای بازگرداندن آرامش به افغانستان تلاش کند.