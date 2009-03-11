به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این اجلاس قرار است پس از تلاوت کلام الله مجید رئیس جمهور آذربایجان به عنوان رئیس نهمین اجلاس به ایراد سخن بپردازد.

انتخاب رئیس جدید بعد از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان به عنوان دهمین اجلاس سران اکو از دیگر برنامه های دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو است.

ارائه گزارش توسط رئیس هجدهمین شورای وزیران امور خارجه توسط منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان، گزارش دبیراکو، سخنرانی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، سخنرانی روسای کشورهای عضو، سخنرانی روسای کشورهای مدعو، سخنرانی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بررسی بیانیه اجلاس، سخنرانی پایانی رئیس جمهور کشورمان و همچنین اعلام محل و تاریخ اجلاس بعدی از مهمترین برنامه های امروز دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو به شمار می رود.

در این اجلاس همچنین قرار است به هشت نفر از برگزیدگان جوایز اکو داده شود.

مراسم رونمایی و ابطال تمبر اجلاس دهم، کنفرانس مطبوعاتی و گرفتن عکس یادگاری از برنامه های پایانی اجلاس یک روزه سران عضو اکو است.