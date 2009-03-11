مصرف گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی خطرناک است

مدیرکل دامپزشکی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همچنین شهروندان مرغهای بسته بندی شده فاقد دل، جگر، ته روده و ... که در داخل یخچال نگهداری و عرضه می شود، خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه در هنگام خرید مواد غذایی با منشاء دامی به تاریخ تولید و انقضا آن توجه شود، متذکر شد: نگهداری و عرضه گوشت قرمز و مرغ منجمد منحصراً باید در داخل فریزر با برودت 18- درجه سانتیگراد صورت گیرد.

بشری تاکید کرد: گوشت قرمز و مرغ منجمد پس از یخ زدایی نباید مجدداً منجمد و نگهداری شود.

وی گفت: گوشت دام تازه کشتار شده و امعاء احشاء آن را باید به ترتیب 24 و 48 ساعت در یخچال معمولی نگهداری و سپس مصرف کنید.

مدیرکل دامپزشکی استان گیلان همچنین از خرید مرغ و ماکیان زنده و پرندگان شکار شده هشدار داد و افزود: از مصرف گوشت پرندگان شکاری، شیر، پنیر و سایر فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه خودداری و مرغ و تخم مرغ را کاملاً پخته مصرف کنید.

بشری اظهار داشت: از خرید ماهی " شن زده، فاقد فلس، متورم شده، دارای بوی غیر طبیعی و چشمهای فرو رفته" خودداری کنید.

این مسئول بیان داشت: از دل و سنگدان بسته بندی شده و دارای تاریخ تولید و انقضاء که در یخچال نگهداری می شود، استفاده کنید.

بشری یادآورشد: افرادی که دارای حساسیت و سوابق آلرژی نسبت به ماهی قرمز دارند در هنگام تماس از دستکش استفاده کنند و در صورت تماس دستها را با آب و صابون کاملا شستشو دهند.