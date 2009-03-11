100 مسجد برای مسافران نوروزی گلستان مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین کریمی صبح چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه اینکه اماکن مذهبی از نظر سرویسهای بهداشتی مشکل دارند، خواستار تخصیص بودجه مناسب برای تأمین نیازها و آماده سازی بهینه مساجد برای سرویس دهی به مسافران شد.

معاون عمرانی استانداری گلستان نیز گفت: عملکرد بخشهای مختلف به صورت زنجیره وار به هم متصل و مرتبط بوده و در میزان جذب گردشگری به استان تأثیرگذار است

هوشنگ غلامزاده اظهار داشت: برای استقبال از مهمانان نوروزی در استان باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود و نسبت به پاکیزگی محیط شهرها و روستاها اقدام شود و کنترل و نظارت بازرسان این بخش باید شدت بیشتری گیرد.

به گفته غلامزاده مسائل و مشکلات مربوط به پمپ بنزینها باید رفع شود تا همانند سال قبل دچار مشکل نشویم.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز در این باره گفت: طرح نظارت بر مراکز اقامتی هتلها و رستوران داران بین راهی استان صورت می گیرد تا خدمات مطلوبی به مسافران ارائه شود.

طبق آمار، نوروز سال 87 حدود دو میلیون مسافر به استان گلستان سفر کردند.