حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای پیش روی جهان اسلام اظهار داشت: به نظر می رسد پیروزی عظیم حماس در غزه و حرکتهای مردمی خودجوش، گسترده و در عین حال هوشمندانه ای که در حمایت مادی و معنوی از حماس و فلسطین در سراسر دنیای اسلام بوجود آمد ، حاکی از خروج دنیای اسلام از انفعال است.

دنیای اسلام تا بیداری فاصله زیادی ندارد

وی افزود: اعتقاد دارم تحقق آرمان بیداری اسلامی، که با پیروزی انقلاب اسلامی جان تازه گرفت ، دور از ذهن نیست و دنیای اسلام تا بیداری فاصله زیادی ندارد.

غلامی یادآور شد: ترویج گسترده ایران هراسی میان اعراب، از ترس غرب و برخی دولتهای عربی، از الهام بخشی انقلاب اسلامی در دنیای اسلام ناشی می شود.

رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه شکل گیری یک جبهه فرهنگی و سیاسی قوی در مقابل نظام استکبار در دنیای اسلام محسوس است یادآور شد: در گذشته تصور می شد هر حرکتی در دنیای اسلام بدون همراهی دولتها محکوم به شکست است اما در جنگ غزه شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از ملتهای مسلمان، به ویژه نخبگان، با اتخاذ مواضعی کاملاً مغایر با مواضع دولتهای خود، به حمایت معنوی و مادی از مردم مظلوم فلسطین رو آوردند.

حجت الاسلام رضا غلامی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی دنیای اسلام با غرب فرهنگی است گفت: مسلمانان قدرت فرهنگی دارند و اگر هم بخواهند در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی صاحب قدرت شوند و به پیشرفت حقیقی برسند، باید به فرهنگ خود که منبعث از منابع ناب و غنی اسلامی است تکیه کنند.

تهاجم فرهنگی غرب علیه مسلمانان رو به افزایش است

وی استدلال کرد: شاهد هستیم که هر روز بر شدت تهاجم فرهنگی غرب علیه مسلمانان به ویژه جوانان افزوده می شود. غرب به خوبی می داند تا زمانی که ایمان دینی در قلوب جوانان مسلمان وجود داشته باشد هیچ قدرت نظامی ، سیاسی و اقتصادی قادر به مقابله با آنها نیست، بنابراین با تمام توان سعی می کند با ترویج ابتذال یا شبهات عقیدتی ، ایمان دینی را از قلوب جوانان خارج کند.

رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی یادآور شد: امروز مسلمانان جهان می توانند با استفاده از فناوری های جدید ارتباطاتی به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند و این ارتباطات علاوه بر رفع بسیاری از سوء تفاهمات و شبهات ذهنی و همچنین تألیف قلوب ، می تواند بستر ساز همکاریها و تعاملات جدی و مستمر مسلمانان با یکدیگر شود.