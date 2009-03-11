رئال مادرید در ورزشگاه آنفیلد تحقیر شد/ بایرن مونیخ رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه خیره کننده 4 بر صفر مقابل رئال مادرید در ورزشگاه آنفیلد به برتری رسید. برای سرخپوشان در این دیدار فرناندو تورس(16)، استیون جرارد (28- پنالتی و 47) و دوسه نا (88) گلزنی کردند. لیورپول با توجه به برتری یک بر صفر در بازی رفت، در مجموع با پیروزی 5 بر صفر مقابل قهرمان اسپانیا به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

بایرن مونیخ در دیگر دیدار برگزار شده دیشب به پیروزی 7 بر یک مقابل میهمان خود اسپورتینگ لیسبون دست پیدا کرد. برای بایرن در این دیدار لوکاس پودولسکی (7 و 34)، اندرسون پولگا (39 - گل به خودی)، باستین شواین اشتایگر (43)، مارک فن بومل (74) ، میروسلاو کلوزه (82 - پنالتی) و توماس مولر (90) گلزنی کردند. تک گل اسپورتینگ را خوزه موتینیو در دقیقه 42 به ثمر رساند. بایرن مونیخ با کسب پیروزی 12 بر یک به رکورد پرگل ترین پیروزی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد. این رکورد پیش از این متعلق به تیم المپیک لیون در فصل 05-2004 بود. لیون در دو دیدار رفت و برگشت مقابل وردربرمن (3 بر صفر و 7 بر 2) در مجموع به پیروزی 10 بر 2 دست یافته بود.

دیشب همچنین یوونتوس در دیدار برابر چلسی به تساوی 2 بر 2 رسید تا حذف شود. این تیم در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر مقابل حریف انگلیسی خود تن به شکست داده بود. یاکینتا (19) و دل پیه رو (74 - پنالتی) برای یووه گلزنی کردند و مایکل اسین (45) و دیدیه دروگبا (83) گل های چلسی را به ثمر رساندند. کیه لینی در دقیقه 70 این دیدار از تیم یووه اخراج شد.

ویارئال هم با نتیجه 2 بر یک در زمین پاناتینایکوس پیروز شد تا یکی دیگر از تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها لقب بگیرد. مانتزیوس در دقیقه 55 تک گل نماینده یونان را به ثمر رساند و ایباگازا (49) و لورنته (70) برای ویارئال گلزنی کردند. ویارئال در مجموع با کسب نتیجه 3 بر 2 راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها شد.