هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، مرتضی حیدری دبیر دوسالانه و محمدباقر آقامیری رئیس انجمن نگارگران در مراسم افتتاحیه هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم شالویی با تبریک آغاز هفته وحدت گفت: خوشحالم سال 87 را با دوسالانه‌ای به پایان می‌بریم که ریشه در اعتقادات ملی و دینی ما دارد. همچنین سال 88 را نیز با دوسالانه نگارگری آغاز می‌کنیم، هنری که بازگوکننده هنرهای سنتی کشور ما است.

وی افزود: نگارگری هنری کاملا ایرانی است که با باورهای ایرانی و دستمایه معنوی و ادبی گره خورده و از این رو باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. پس نباید به برپایی دوسالانه اکتفا کرد. جنبشی در زمینه هنرهای سنتی، ایرانی و اسلامی در حال شکل‌گیری است که نشان‌دهنده منزلت و احترام هنرهای سنتی است.

مدیر کل هنرهای تجسمی ادامه داد: نه تنها شور و شوق هنرمندان برای حضور در این نمایشگاه نشان‌دهنده این موضوع است، بلکه امروز در شهر گرگان 200 هنرجو در حال آموختن نگارگری زیر نظر استادان مرکز هستند. در اردبیل و همدان نیز این اتفاق به شکلی مشابه به وقوع پیوسته و این نشان‌دهنده رویکرد هنرمندان جوان به هنرهای سنتی و ملی است.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های سال آینده مرکزهنرهای تجسمی گفت: سال 88 گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به ویژه بخش آثار خارجی گنجینه که تاکنون کمتر به نمایش درآمده در موزه به نمایش درمی‌آید. همچنین آثار کته کول‌ویتس و ارنست بارلاخ در موزه هنرهای معاصر شهر اصفهان به نمایش گذاشته خواهد شد.

در ادامه حیدری دبیر دوسالانه ملی نگارگری با تشکر از حضور گسترده هنرمندان در دوسالانه هفتم نگارگری گفت: شاید در عالم هستی هنری زیبا همچون نگارگری در تاریخ دنیا وجود نداشته باشد. این هنر از فرش زیر پای ایرانیان تا سقف خانه‌ها و مساجد ایرانی گسترده است و نشان می‌دهد ایرانی همواره زیبایی را برای دنیا به ارمغان آورده است.

وی افزود: امروز نیز خوشحالم که می بینم هنرمندان جوان ایرانی در کمال حوصله به نگارگری می پردازند و با صبوری قلم می گیرند و آثار خود را پردازش می کنند تا آثار فاخر بوجود آورند. تشکر می کنم از اساتیدی همچون محمود فرشچیان، محمد باقر آقا میری، مجید مهرگان، عباس جمالپور و... که با حضور معنوی خود یاور ما در برگزاری این دوسالانه بودند.

در ادامه این مراسم رئیس انجمن نگارگران گفت: امسال شاهد نمایشگاه بهتر و متفاوت با دوره‌های گذشته هستیم. در این نمایشگاه 360 اثر از میان 1500 اثر به نمایش درآمده که کمبود مکان نمایشگاهی ما را مجبور به حذف آثار هنرمندان جوان کرده است. حضور بانوان نیز در نمایشگاه گسترده است و نشان می‌دهد این هنر در میان همه اقشار جامعه گسترش پیدا کرده است.

آقامیری افزود: مایه خوشبختی است که جوانان ما با حس و حال جوانی که پر از شور است امروز به هنر اصیل ایرانی عشق می‌ورزند و با صبوری به هنر نگارگری می پردازند. این حضور را در این دوسالانه به خوبی شاهد هستیم که جوانان در تمامی مقاطع هنر نگارگری چگونه با عشق حاضر شده اند.

وی در پایان گفت: چهار سال از تاسیس انجمن نگارگران ایران می‌گذرد، اما این انجمن هنوز مکان و بودجه ندارد. امیدوارم این جوش و خروش هنرمندان جوان باعث شود مرکز هنرهای تجسمی به هنر نگارگری توجه بیشتر داشته باشد و مکانی را در اختیار انجمن نگارگران قرار دهد تا شاهد اعتلای نگارگری ایران و اشاعه این هنر ظریف در جهان باشیم.

این مراسم با افتتاح نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با حضور عباس جمالپور به پایان رسید. دوسالانه نگارگری از 20 اسفند تا 10 اردیبهشت 88 میزبان علاقمندان به هنر نگارگری است.