تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیست و یکم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با سیزدهم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با یازدهم مارس سال 2009 میلادی.

- روز دوم از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری نه بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

چهارشنبه - 21/12/87

گروه A

* الهلال عربستان - صبای ایران، ساعت 19:10، ورزشگاه ملک فهد ریاض

گروه C

* الجزیره امارات - ام صلال قطر، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید

* الاتحاد عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک عبدالله جده

گروه D

* سپاهان ایران - الشباب امارات، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* کوروچی (بنیادکار) ازبکستان - الاتفاق عربستان، 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

گروه G

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - کاشمیا آنتلرز ژاپن، ساعت 14:30، ورزشگاه جام جهانی سوون

* شانگهای شن هوا چین - آرمد فورس سنگاپور، ساعت 15:30، ورزشگاه شانگهای هنگ کنگ

گروه H

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - تیانجین تدا چین، ساعت 13:30، ورزشگاه کاوزاکی تودوروکی

* اف سی مارینوس استرالیا - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه سنترال مارینوس

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری چهار بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* منچستریونایتد انگلستان - اینترایتالیا

* آاس رم ایتالیا - آرسنال انگلستان

* بارسلونا اسپانیا - المپیک لیون فرانسه

* اف ث پورتو پرتغال - اتلتیکومادرید اسپانیا

- تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی امروز در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی شیلی می رود.