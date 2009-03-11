بسیاری از آداب نوروز مورد تأکید اسلام هستند

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معنویت این است که انسان کاری الهی و ماورایی انجام دهد و نفع مادی و شخصی نداشته باشد، اگر کاری نفع مادی و شخصی هم داشته باشد، هدف و مقصد باید کاری ماورایی و غیر مادی و جسمانی باشد.

وی با اشاره به اینکه نوروز دو بعد شخصی و معنوی دارد، تصریح کرد: رابطه انسان با خدا مهم است و انسانی که فکر می کند زندگی در نوروز در حال تحول است و وقتی به بهار و فصل جدید و شکفتن می رسد، این به خود او نیز بازمی گردد که با وجود تغییراتی که در بیرون می بیند می خواهد که در درون نیز تحول پیدا کند و در رفتار و شیوه زندگی و برخورد با دیگران این تحول را نشان می دهد.

ایازی یادآور شد: همانطور که طبیعت پس از افسردگی در حال زنده شدن و شکفتن است، دل انسان نیز شکوفا می شود و تغییراتی در درون او به وجود می آید که این به لحاظ شخصی کاری معنوی و الهی است.

حجت الاسلام ایازی با بیان اینکه بخش دوم بعد معنوی است، یادآور شد: مسئله شادی، رفت و آمد، دیدار با بستگان و دوستان و اقوام و خویشان و در واقع صله رحم و ارتباط انسان با دیگران یک حرکت ماورایی است که انسان برای امر جمعی به این کار مبادرت می کند و از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه اگر ما به اهمیت کارکردهای این مسئله توجه کرده و تأکید کنیم که مسئله شادی و تفریح می تواند امری دینی باشد، بسیار تأثیرگذار خواهد بود، افزود: تصور برخی از دینداران این است که شادی با دینداری سازگار نیست. چرا که عزاداری امری دینی است و شادی امری دینی نیست. حال آنکه شادی هم می تواند امری دینی باشد و اگر بتوان روحیه شادی را برای دیگران فراهم کرد، حرکت مثبتی انجام شده که در شادی معنویت و ارتباط با خدا وجود دارد.

این قرآن پژوه با بیان اینکه در مسائل دینی "بهجت" به معنای شادی داریم، اظهار داشت: اگر بتوان فرهنگ شادی را به معنای مثبت و درست ترویج کنیم در توسعه فرهنگ معنوی نوروز اثربخش است چرا که می توان دیگران را شاد و کارهای نیک انجام داد.

ایازی تأثیر معنوی دعای تحویل سال را به توجه شخص خواند که اگر بداند این دعا چه معنایی دارد، توجه و تأثیرگذاری آن بیشتر می شود.