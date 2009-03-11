توانمندیهای فرهنگی گلستان در عرصه بین المللی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرویز موحدی صبح چهارشنبه در نشست با مدیر حوزه هنری استان افزود: منابع فرهنگی و دینی استان در قالبهای هنری در عرصه بین‌الملل ارائه شود.



رئیس حوزه هنری گلستان نیز گفت: این حرکت با اهدای تولیدات هنری و بومی حوزه هنری به بیش از 40 سفیر خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.

محمدرضا خاکپور افزود: در آینده‌ای نزدیک با تشکیل هسته‌ای ویژه با گسترش تبادلات سیاسی و اقتصادی میان استان گلستان و کشورهای آسیای میانه این روند تعمیق خواهد یافت.

وی بیان داشت: همزمان با میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام، اولین پایگاه اینترنتی صوتی و تصویری سوره کشور در استان راه‌اندازی می‌شود.

خاکپور یادآور شد: این پایگاه صوتی و تصویری اینترنتی، اولین پایگاه هنری صوتی و تصویری کشور بوده که روزانه 4 ساعت به پخش برنامه پرداخته و بقیه ساعات آن به پخش رادیویی اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: تولیدات تصویری حوزه هنری گلستان و سایر مراکز استانی حوزه هنری کشور و رویدادهای فرهنگی هنری استان گلستان از جمله برنامه‌های این پایگاه است.

به گفته خاکپور، امکان پخش زنده رویدادهای فرهنگی و هنری، جشنواره‌ها و کارگاه‌های استانی و سراسری کشور از ویژگی‌های این شبکه است.

مدیر حوزه هنری گلستان بیان داشت: شبکه "سوره" با تلاش متخصصان استانی و غیراستانی که در عرصه تأسیس شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی تجربه دارند، راه اندازی می شود.