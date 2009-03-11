یادمان دو روزه ماموستا هه ژار در سنندج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، یادمان دو روزه عبدالرحمن شرفکندی مقلب به ماموستا هه ژار شامگاه چهارشنبه و با حضور جمعی از نویسندگان و اندیشمندان کرد و با معرفی نفرات و مقالات برتر در سالن مجتمع فرهنگی فجر سنندج پایان یافت.

در این یادمان و همایش دو روزه که به همت موسسه غیردولتی پیشگامان ماف و با همکاری سازمان ملی جوانان استان کردستان برگزار گردید، جمعی زیادی از نویسندگان و اندیشمندان کرد از کشورهای ایران و عراق حضور داشتند.

برای حضور در این همایش دو روزه تعداد 25 مقاله از نویسندگان و علاقمندان به فرهنگ و ادب کردی از کشورهای ایران و عراق به دبیرخانه ارسال شده بود که بعد از داوری هیئت علمی تعداد 7 مقاله در جریان دو روز برگزاری همایش ارائه گردید.

دبیر اجرای همایش دو روزه ماموستا هه ژار در رابطه با برگزاری این مراسم بیان داشت: یکی از مهمترین مسائل مورد توجه برای برگزاری این همایش نگاه ویژه به بحث مهم حقوق فرهنگی بود.

در این همایش دو روزه علاوه بر خانواده ماموستا هه ژار جمع زیادی از نویسندگان برجسته کردستان عراق از جمله انور جاف مدیر گروه حقوق دانشگاه سلیمانیه، ئاری عبدالطیف، چنار نامق، نامق هورامی و شیرکو بابان از نویسندگان و اساتید دانشگاه سلیمانیه و اربیل حضور داشتند.

از نویسندگان کرد داخل کشور نیز که در این همایش دو روزه حضور داشتند می توان به حضور احمد قاضی، مصطفی ایلخانی زاده، فتاح امیری، حسن کلیجی، اسعد اردلان و ... اشاره نمود.

نویسنده، محقق، مترجم و شاعر نامدار کرد عبدالرحمان شرفکندی مشهور و متخلص به «هه ژار» در سال 1300 هجری شمسی در شهر مهاباد دیده به جهان گشود .