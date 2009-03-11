به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شب گذشته در دانشگاه امام صادق (ع) در جمع خبرنگاران یکی از دلایل حذف هدفمند کردن یارانه ‌های انرژی از بودجه 88 را تاخیر در ارائه این طرح به مجلس دانست و افزود: کمیسیون ویژه در مجلس بر روی طرح هدفمند کردن یارانه ‌های انرژی در بودجه 88 کار زیادی کرد و نتایجی نیز گرفته بود اما نتوانست به مجلس بیاورد و در مجلس تصویب شود و پایه کار قرار گیرد.

وی افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها در مسیرکار خود در کمیسیون ویژه در مجلس قرار دارد و باید سرموقع به صحن مجلس بیاید و تصویب شود و سپس بر ارقام بودجه بگذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد دخالت هدفمند کردن یارانه های انرژی در بودجه راه حل دارد و فقط یک تاخیر زمانی بوجود می آورد. اگر مجلس تصویب کند می تواند بودجه آینده را متاثر کند.

وی اضافه کرد: در موضوع یارانه ها هم دولت و هم مجلس دلایلی دارند و این دلایل باید شنیده شود. بعضی از نمایندگان که رای به حذف دادند تصورشان این بود که بعضی از محاسبات در مورد شرایط تورمی آینده به طور دقیق محاسبه نشده و برخی نیز معتقد بودند شرایط فعلی حالت رکود و تورم دارد و در این شرایط اگر این کار با عجله صورت گیرد ممکن است برای کشور خسارت ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی استدلال مدافعین هدفمند کردن یارانه ‌های انرژی در بودجه 88 را زیاد بودن میزان مصرف انرژی در کشوردانست و گفت: دولت ومجلس دلایل قابل توجهی داشتند ونمی توان هیچکدام را نادیده گرفت اما مجلس درمجموع نتوانست قانع شود که هدفمند کردن یارانه های انرژی در این مقطع صورت گیرد.

لاریجانی افزود: دراین مجال نمایندگان نتوانستند برای تصویب هدفمند کردن یارانه ‌های انرژی در بودجه 88 به جمع بندی برسند البته رای موافق و مخالف نیز نزدیک به هم است.

وی درباره تعامل مجلس و دولت بر سربودجه 88 خاطرنشان کرد: مسئله ای که درچند روز گذشته در مجلس درباره لایحه بودجه دنبال شد تقریبا همه موارد بدون استثنا با همکاری و همفکری نمایندگان دولت بود و تقریبا با یک گفتگوی علمی و عقلانی به این موضوع رسیدگی شد که اگر تغییراتی نیز در لایحه دولت ایجاد شده به مصلحت کشور بوده است.