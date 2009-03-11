معادله مقاومت در منطقه خاورمیانه پیروز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود قماطی " در گفتگو با شبکه تلویزیونی " otv " لبنان با اشاره به پیروزی مقاومت در منطقه تصریح کرد : به طور کلی منطقه به سوی واقعیتی جدید و برای ترسیم نقشه و روشی جدید به پیش می رود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تروریسم خواندن حزب الله اقدامی غلط بود ، گفت : اروپایی ها بر این باورند که گروه مخالفان در لبنان قوی و قدرتمند هستند و در آتی به جایگاه با نفوذی در حاکمیت خواهند رسید.
قماطی اعلام کرد : وزارت خارجه انگلیس طرف مسئول برگزار کننده گفتگو با حزب الله است و پیش بینی می شود که این گفتگوها طی روزهای آتی انجام شود.
این مقام سیاسی حزب الله خاطر نشان کرد : که تنها شرط حزب الله در این گفتگوها منافع لبنان است.
چندی پیش معاون وزیر امورخارجه انگلیس در امورخاورمیانه از آمادگی کشورش برای تماس مستقیم با جنبش حزب الله خبر داد.
