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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۰

فلاحت پیشه خبر داد:

کمیسیون تلفیق کسری حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها را جبران کرد

کمیسیون تلفیق کسری حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها را جبران کرد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به جلسه سه شنبه این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق 8500 میلیارد تومان از سرجمع بودجه سال 88 کسر شد تا با توجه به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدها و هزینه های بودجه در سال آینده تراز شود.

حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به خبرنگار پارلمانی مهر بیان داشت: شب گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد تا مشکل کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه که به دلیل حذف اعتبارات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شده بود را رفع کند و در نهایت یکی از پیشنهادات از سوی اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

نماینده اسلام آباد غرب تاکید کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق 8500 میلیارد تومان از سرجمع بودجه شامل اعتبارات عمرانی و جاری بودجه کسر می شود.

به گفته فلاحت پیشه کسر بودجه عمرانی مشمول پروژه هایی که در سال 88 باید به اتمام برسند نخواهد شد.

وی در پایان گفت: در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق نماینده دولت حضور داشت.

کد مطلب 847675

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