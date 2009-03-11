عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به جلسه سه شنبه این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق 8500 میلیارد تومان از سرجمع بودجه سال 88 کسر شد تا با توجه به حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدها و هزینه های بودجه در سال آینده تراز شود.