حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به خبرنگار پارلمانی مهر بیان داشت: شب گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد تا مشکل کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه که به دلیل حذف اعتبارات لایحه هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شده بود را رفع کند و در نهایت یکی از پیشنهادات از سوی اعضای کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
نماینده اسلام آباد غرب تاکید کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق 8500 میلیارد تومان از سرجمع بودجه شامل اعتبارات عمرانی و جاری بودجه کسر می شود.
به گفته فلاحت پیشه کسر بودجه عمرانی مشمول پروژه هایی که در سال 88 باید به اتمام برسند نخواهد شد.
وی در پایان گفت: در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق نماینده دولت حضور داشت.
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