برق از واحدهای تولید پراکنده می خریم

پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین قیمت خرید برق از واحدهای تولید پراکنده گفت: وزارت نیرو اعلام کرده است که هر فردی اعم از حقیقی و یا حقوقی اگر بتواند در سال آتی برق تولید کرده و به شبکه سراسری برق کشور تحویل دهد، این وزارتخانه برق تولیدی را به قیمت مطلوبی خریداری خواهد کرد.

وزیر نیرو افزود: بر همین اساس، وزارت نیرو آمادگی دارد که در مکانهای تولید پراکنده برق، کنتورهایی را نصب کرده و برق را به قیمت جذاب خریداری کند، علت انتخاب این روش این است که اگر کمبودی در تابستان آینده در شبکه برق کشور محتمل باشد، بتوان قسمتی از آن را جبران کرد.

وی تصریح کرد: همچنین وزارت نیرو با وزارت نفت و پتروشیمی و برخی دستگاهها مذاکره کرده است تا اگر برق تولید کنند، به شبکه سراسری برق آن را بفروشند و یا اینکه وزارت نیرو به آنها کمک کند تا واحدهای جدید را در مدار تولید برق وارد نمایند.

به گفته فتاح، قطعا قراردادها برای کلیه واحدهای تولید پراکنده برق به نحوی منعقد خواهد شد که مقرون به صرفه باشد.