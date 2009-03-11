  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۷

وزیر نیرو در گفتگو با مهر:

برق از واحدهای تولید پراکنده می خریم

برق از واحدهای تولید پراکنده می خریم

وزیر نیرو اعلام کرد: وزارت نیرو قطعا قراردادهایی را با واحدهای تولید برق به روش پراکنده منعقد می کند که تولید برق برایشان مقرون به صرفه باشد.

پرویز فتاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین قیمت خرید برق از واحدهای تولید پراکنده گفت: وزارت نیرو اعلام کرده است که هر فردی اعم از حقیقی و یا حقوقی اگر بتواند در سال آتی برق تولید کرده و به شبکه سراسری برق کشور تحویل دهد، این وزارتخانه برق تولیدی را به قیمت مطلوبی خریداری خواهد کرد.

وزیر نیرو افزود: بر همین اساس، وزارت نیرو آمادگی دارد که در مکانهای تولید پراکنده برق، کنتورهایی را نصب کرده و برق را به قیمت جذاب خریداری کند، علت انتخاب این روش این است که اگر کمبودی در تابستان آینده در شبکه برق کشور محتمل باشد، بتوان قسمتی از آن را جبران کرد.

وی تصریح کرد: همچنین وزارت نیرو با وزارت نفت و پتروشیمی و برخی دستگاهها مذاکره کرده است تا اگر برق تولید کنند، به شبکه سراسری برق آن را بفروشند و یا اینکه وزارت نیرو به آنها کمک کند تا واحدهای جدید را در مدار تولید برق وارد نمایند.

به گفته فتاح، قطعا قراردادها برای کلیه واحدهای تولید پراکنده برق به نحوی منعقد خواهد شد که مقرون به صرفه باشد.

کد مطلب 847679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها