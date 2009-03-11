کنفرانس بین المللی درباره افغانستان در هلند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، " ماکسیم ورهاگن" گفت: این کنفرانس یک روزه در لاهه برگزار خواهد شد و " بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد آن را افتتاح خواهد کرد.

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در ماه جاری میلادی از هلند درخواست کرده بود که میزبان یک کنفرانس در سطح وزرا درباره افغانستان شود.

وزرای خارجه و نمایندگان سازمانهای بین المللی که در عملیاتهای امنیتی و بازسازی افغانستان شرکت دارند، به این کنفرانس دعوت خواهند شد.

ورهاگن گفت:" در این کنفرانس هیئتهایی از کشورهای هم مرز با افغانستان یا کشورهایی که بخشی از منطقه گسترده تر هستند ، کشورهایی که بخشی از ایساف ( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) هستند و کشورهای دیگری که در امر بازسازی افغانستان شرکت دارند، دعوت خواهند شد."

