دستگاهی برای کاهش مصرف انرژی کولر در کشور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طهماسبی مدیرعامل شرکت ایده پردازان سیم پیچ با اشاره به طراحی و ساخت دستگاه SVM موتور گفت: این دستگاه در لوازم خانگی و صنعتی همچون کولر، ماشین لباسشویی، فن کولر و الکترو پمپها کاربرد دارد.

وی افزایش ضریب قدرت از 6 دهم موتور کولر معمولی به بیش از 99 صدم را از مزیتهای بارز این دستگاه عنوان کرد و افزود: کاهش جریان برق مصرفی از 5 آمپر موتورکولر معمولی به 5/2 آمپر از دیگر ویژگیهای این دستگاه است.

طهماسبی به قیمت بسیار پایین و توانایی هم فاز کردن جریان با ولتاژ ورودی توسط این سیستم اشاره کرد و ادامه داد: کاهش هارمونیک جریان و ولتاژ ورودی از 80 درصد اینورتر(دستگاه کنترل دار موتور) کنونی به 6 درصد و عدم وابستگی به نوسانات ولتاژ برق شهر و ولتاژ خروجی AC سه فاز تثبیت شده از دیگر مزیتهای دستگاه مدلاسیون بردار فضایی است.

مدیرعامل واحد فناوری ایده پردازان سیم پیچ با بیان اینکه دستگاه SVM موتور مجهز به سنسورهای عکس العمل محیطی نظیر سنسور دما است، اظهار داشت: این دستگاه با تغییر دمای محیط، سرعت دور موتور را تغییر داده و در صورت کاهش 20 درصدی در دور موتور علاوه بر کاهش 50 درصدی مصرف انرژی، شرایط محیطی مطلوبی را نیز برای کاربر ایجاد می کند.

طهماسبی مدت زمان طراحی و ساخت دستگاه SVM موتور شرکت ایده پردازان سیم پیچ را حدود سه سال ذکر کرد و ادامه داد: این دستگاه علاوه بر هوشمند بودن و پیچیدگیهای خاص در طراحی، موجب کاهش قیمت موتورهای کولر مورد استفاده در کشور می شود..

به گفته وی هم اکنون بیش از 10 میلیون کولر وجود دارد که در صورت استفاده از این دستگاه مدلاسیون بردار فضایی با ضریب قدرت بالا به جای موتورهای کولر فعلی، سالانه بیش از دو هزار مگاوات برق که معادل هزار و 600 میلیارد ریال است صرفه جویی در مصرف انرژی خواهیم داشت.