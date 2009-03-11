گلستان به آزمایشگاه مجهز تشخیص بیماری سل نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای کمیته بهداشتی استان افزود: با توجه به اینکه میزان شیوع سل در استان بالاست، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه مجهز این بیماری در استان ضرورت دارد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، تامین منابع مورد نیاز برای بیمه کردن بیماران مسلول و خانواده آنها که زیرپوشش بیمه نیستند، در دوره بیماری از طریق طرح بیمه ایرانیان نیاز اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: به ازای بیمه هر بیمار سالانه 330 هزار ریال و در مجموع به ازای 648 بیمار مبتلا به سل استان 40 میلیون ریال در سال نیاز است.

به گفته محمودزاده، برای پرداخت کمک هزینه غذایی به بیماران این بخش به مدت دوماه در مجموع به 720 میلیون ریال اعتبار نیاز است که در این زمینه همکاری بین کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری منعقد شده است.

استاندار گلستان بیان داشت: باید بیماران مسلول در اولویت پرداخت وام مسکن روستایی قرار گیرند و ساخت مسکن بیماران مسلول در اولویت ساخت مسکن افراد بی بضاعت قرار گیرد.

وی یادآور شد: سوق دادن اقدامات عمرانی اردوهای هجرت به سمت بهسازی مسکن بیماران مسلول، انعقاد تفاهمنامه همکای بهداشتی بین استان و کشورهای همجوار، پیگیری اجرای قانون ساماندهی خروج و ورود اتباع خارجی به ویژه در شهرهای ممنوعه استان مصوب سال86، پیگیری برای اخذ منابع کمیساریای عالی پناهنگان جهت اتباع خارجی مسلول در استان از دیگر نیازهایی است که باید به آن توجه شود.

وی میزان کنونی بروز سل در استان را 41.4 در یکصد هزار نفر اعلام کرد و گفت: این مقدار از میانگین برنامه چهارم که 24 در یکصد هزار نفر پیش بینی شده، بیشتر است.