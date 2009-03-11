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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

فرماندار جدید کرمان منصوب شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان "علی انجم شعاع" را به عنوان فرماندار جدید کرمان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد جواد کامیاب شامگاه سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری کرمان ضمن معرفی "علی انجم شعاع" به عنوان فرماندار جدید کرمان اظهار داشت: خدمت به مردم مهمترین وظیفه مسئولان نظام در هر منصبی است و دلیل حضور مهندسین در حوزه های مختلف نیز افزایش دیدگاه عمرانی در راستای بالا بردن سطح عمران استان است.

وی تصریح کرد: اگر بودجه هزینه شده در مباحث عمرانی طبق ضوابط مهندسی عمران و علمی انجام شود بازدهی بسیار بهتری خواهد داشت و عمر سازه ها نیز افزایش می یابد.

در ادامه علی انجم شعاع فرماندار جدید کرمان عنوان کرد: با توجه به گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی تجربه کافی برای حل مشکلات وجود دارد و این مهم در دولت نهم بسیار نمایان بود بطوریکه هر سیاستی که در دولت در دستور کار بود به مرحله اجرا درآمد و به امور اجرایی پرداخته شد.

وی گفت: دولتهای قبل نیز هر کدام خدماتی را ارائه کردند و در مجموع پس از 30 سال از انقلاب کاری کرده ایم که همه دنیا از پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف حیرت زده شده اند.

وی با تاکید بر پیشرفت و توسعه کشور افزود: برای رسیدن به ایرانی مقتدر باید به علم روز و تکنولوژی های پیشرفته دست یابیم و درکنار آن ارزشهای انقلاب و اسلام را حفظ و گسترش دهیم.

انجم شعاع خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم شاخص های حکومت داری خوب اشاره کنیم یکی از آنها پاسخگویی است که در سازمانها و نهاد های مختلف این مسئله به عهده روابط عمومی ها می باشد.

کد مطلب 847687

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