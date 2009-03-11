دولت اوباما مسئول تجاوز به حاکمیت کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این سخنگو در واکنش به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی اعلام کرد که کشورش هر اقدام لازمی را برای محافظت و پاسداری از استقلال و حاکمیت خود اتخاذ خواهد کرد.

وی آمریکا و کره جنوبی را به اعمال تهدید علیه پیونگ یانگ از طریق این رزمایش متهم کرد.

این سخنگو افزود:" این اوضاع اراده کره شمالی را برای افزایش سطح توانایی دفاعی خود به هر شکلی و بدون توجه به اینکه دیگران ممکن است چه بگویند، تقویت خواهد کرد."

وی به ویژه با انتقاد از دولت " باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ، آن را در تلاش سخت برای تجاوز به حاکمیت کره شمالی مسئول دانست.

آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه رزمایش مشترک نظامی سالانه خود را آغاز کردند. این در حالی است که کره شمالی پیش از آن درخواست لغو این رزمایش را مطرح کرده بود.