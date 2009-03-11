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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۵

لاریجانی درپاسخ به مهرخبرداد:

افزایش سهم پژوهش و فرهنگ در بودجه88/ استقلال بودجه پژوهشی دانشگاهها

افزایش سهم پژوهش و فرهنگ در بودجه88/ استقلال بودجه پژوهشی دانشگاهها

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات مجلس برای بودجه پژوهشی سال 1388 از افزایش سهم پژوهش و فرهنگ در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در بودجه 88 برای هر دانشگاهی به طور جداگانه بودجه پژوهشی گذاشته اند که باید تصویب شود.

علی لاریجانی شب گذشته در حاشیه بیست و هفتمین سالگرد تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی بنایی برای افزایش سهم پژوهش بیش از آنچه که در لایحه دولت قرار گرفته دارد، گفت: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده که سهم بخش فرهنگ و بخش پژوهش افزایش جدی پیدا کرده است.

وی درباره میزان افزایش سهم پژوهش در بودجه 88 گفت: بودجه پژوهش در چندین ردیف است و برخی در بندهایی است که اکنون در مجلس در حال تصویب است. در حال حاضر رقم قابل توجهی حدود 300 میلیارد تومان برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گذاشته شده تا بتواند پژوهشها را پشتیبانی کند.

لاریجانی درباره بودجه فرهنگی کشور در سال 88 نیز گفت: در گزارش تلفیق بودجه بخش فرهنگ افزایش جدی پیدا کرده است.

کد مطلب 847691

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