عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین مرجعی واحد برای برگزاری کلیه آزمونهای سراسری علمی کشور گفت: اگر قرار باشد در کشور آزمونی در قالب حرفه ای با امنیت کامل و دقت بالا برگزار شود سازمان سنجش آموزش کشور از کاندیداهای خوب برگزار کننده است اما به هر صورت قانون مشخص کرده که برخی از آزمونها شرایط خاص خود را داشته باشند و سازمان سنجش نیز در این ارتباط دخالت نمی کند.

سازمان سنجش تنها سازمانی است که تجربه برگزاری آزمونهای حرفه ای را دارد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره سابقه این سازمان در برگزاری آزمونهای سراسری یادآور شد: سازمان سنجش در زمینه برگزاری آزمونهای داخلی تنها سازمانی است که تجربه برگزاری آزمونهای حرفه ای را دارد. سازمان سنجش با 47 سال سابقه کار مستمر علاوه بر ارتباطات بین المللی با سایر آزمون سازها دارای تکنیکها و ابزار مختلفی نیز است یعنی سازمان سنجش آموزش کشور یک سازمان بین المللی و یک آزمون ساز حرفه ای است.

وی در توضیح بیشتر گفت: سازمان سنجش به نمایندگی از کشورهای مختلف در ایران در حال برگزاری آزمونهای آنهاست. به عنوان مثال آزمون تافل هر هفته در 17 نقطه کشور برگزار می شود. آزمون IELTS نیز در سه نقطه کشور هر دو هفته یک بار برگزار می شوند و هر ماه یک بار نیز آزمون GRE را در ایران برگزار می کنیم. این آزمونها از آزمونهایی هستند که کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا دنبال می کنند و سازمان سنجش آموزش کشور را به عنوان نماینده خود در منطقه انتخاب کرده اند.

نتیجه نظرسنجی سازمان سنجش از داوطلبان درباره تجمیع کنکورهای سراسری و آزاد

رئیس سازمان سنجش در اعلام نتیجه نظرسنجی این سازمان از داوطلبان گفت: دانشجویان و داوطلبان متقاضی هستند که سازمان سنجش برای تجمیع و تکرار آزمونهای حساس اقدام کند یعنی اگر آزمون سراسری را به یک آزمون تجمیع کنیم این آزمون را در سال چند بار تکرار کنیم و دو، سه یا چهار بار در سال به داوطلب فرصت دهیم که در آزمون شرکت کند و نتیجه این آزمونها یک بار در پذیرش آن سال اعمال شود.

دانشگاه آزاد با تجمیع کنکورها تضعیف نمی شود

وی در پاسخ به این سوال که "آیا در صورت تجمیع آزمونها این شائبه ایجاد نمی شود که داوطلبان ضعیف تر به دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می شوند؟" خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز داوطلبی که رشته مهندسی در دانشگاه دولتی قبول شود اول دانشگاه دولتی و سپس دانشگاه آزاد را انتخاب می کند. البته ممکن است عوامل دیگر از جمله شهر محل تحصیل نیز در انتخاب داوطلبان موثر باشند اما به هر صورت طبیعی است که چند هزار نفر اول کنکور به سمت رشته های مهندسی دانشگاههای دولتی می روند. نفرات بعدی به سمت رشته های فنی مهندسی آزاد می روند. نفرات بعدی علوم پایه دانشگاههای دولتی و سپس دانشگاه آزاد را انتخاب می کنند. این آرایش یک آرایش طبیعی است و اینطور نیست که بگوییم فقط برترینها به دانشگاههای دولتی می آیند بلکه این طیفی است که درهم است و مهندسی های آزاد احتمالا بتوانند راحت تر از علوم پایه های دولتی نسبت به جذب داوطلبان موفق شوند.

رئیس سازمان سنجش افزود: در حال حاضر شرایط طوری است که دانشگاهها در یک رقابت علمی می توانند برای جذب برترینها با یکدیگر رقابت کنند و با شعار و ... نیز نمی توان این کار را انجام داد. اگر دانشگاهی بتواند خود را به عنوان یک دانشگاه برتر در جهان اسلام و حتی در وسعت بین الملل معرفی کند قطعا بهترینها جذب این دانشگاه می شوند، حال چه دانشگاه دولتی باشد و چه دانشگاه آزاد. بنابراین توصیه می کنیم دانشگاهها به سمت ارتقای کیفی خودشان بروند و مسائل اجرایی را به سازمانهای اجرایی واگذار کنند.

آزمون دستیاری با احساسات داوطلبان روبرو شده است

پورعباس درباره آمادگی سازمان سنجش برای برگزاری آزمون دستیاری نیز به مهر گفت: هیچ گونه مطالعه ای در ارتباط با آزمون دستیاری نکرده ام اما تجربه نشان می دهد که معمولا داوطلبان دچار احساسات می شوند و در قضاوتهایشان عجولانه و تحت تاثیر شرایط عمل می کنند. به هر حال کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بررسی کرده و تایید کرده اند که شرایط آزمون دستیاری امسال شرایط مساعدی بوده اما به هر صورت ممکن است داوطلبان متقاضی باشند که این آزمون را سازمان سنجش برگزار کند.

تعیین مرجع واحد برگزاری آزمونها با فوریت امکانپذیر نیست

وی افزود: البته ممکن است اگر سازمان سنجش نیز بانی برگزاری آزمون دستیاری شود باز هم شایعاتی درست شود اما بخاطر شایعات نباید آزمون را جابجا کرد. اگر قرار باشد مجری آزمون تغییر کند باید با کار کارشناسی و مطالعه دقیق و منطقی صورت گیرد نه اینکه اگر شرایطی در کشور ایجاد شد و دو نفر سر و صدا کردند، فوری تصمیم بگیریم که برگزار کننده یک آزمون را جابجا کنیم.