تالار بزرگ شهر خرم آباد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان پیش از ظهر امروز در بازدید از سطح شهر خرم آباد به منظور مکانیابی محل احداث تالار بزرگ این شهر، به خبرنگار مهر گفت: احداث تالار بزرگ شهر خرم آباد از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این استان است.

صابری افزود: تالار بزرگ شهر خرم آباد در زمینی با زیربنای هفت هزار و 800 متر مربع احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای احداث این تالار بزرگ از محل اعتبارات ملی استانی شده هزینه خواهد شد، خاطرنشان کرد: کلنگ آغاز احداث تالار بزرگ شهر خرم آباد روز شنبه هفته آینده به زمین زده خواهد شد.

به گزارش مهر، در این بازدید که توسط استاندار لرستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از مناطق مختلف شهر به عمل آمد زمین مورد نظر و مناسب جهت ساخت تالار بزرگ شهر مشخص شد.