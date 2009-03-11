صنعت نفت امسال به معنای واقعی ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران از مذاکره با بانک مرکزی برای تشکیل بانک صنعت نفت خبر داد و گفت: میزان تولید محصولات پتروشیمی تا افق چشم انداز بیست ساله به 70 میلیون تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پس از بازدید از رودخانه کرخه در حال حاضر آلودگی های نفتی به طور کامل رفع شده است، گفت: در این رابطه کارهای بزرگی انجام شده و هم اکنون آب آشامیدنی و آب کشاورزی مردم منطقه تامین شده است.

سرمایه گذاری 400 میلیون دلاری سوئد و آلمان در پتروشیمی

وی در ادامه با اشاره به افتتاح پتروشیمی کارون، این پروژه را نماد همکاری بین المللی در صنعت پتروشیمی عنوان کرد و افزود: در این پروژه علاوه بر شرکتهای ایرانی دو شرکت آلمانی و سوئدی مشارکت کردند و در مجموع 400 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام شده است.

نوذری بازگشت سرمایه فاز اول پتروشیمی کارون را حدود 90 میلیون دلار عنوان کرد و اظهار داشت: این واحد جزو واحدهایی است که از نظر ارزش افزوده با سایر پتروشیمی ها تفاوت دارد، زیرا محصولات تولیدی در این پتروشیمی جزو گرانترین محصولات به شمار می رود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم انداز باید میزان تولید محصولات پتروشیمی تا سال 1404 به 70 میلیون تن برسد، یاد آور شد: در این رابطه پروژه هایی همچون خطوط لوله اتیلن غرب، مرکزی، شرق، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر و پارس جنوبی به عنوان مجموعه هایی برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی در دست توسعه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب میزان تولید محصولات پتروشیمی تنها 4.5 میلیون تن در سال بوده و تنها 5 واحد پتروشیمی در کشور فعالیت می کردند، تصریح کرد: امسال ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به 35 میلیون تن رسیده و 37 واحد پتروشیمی هم در کشور فعال هستند.

آخرین وضعیت فازهای 9 و 10 پارس جنوبی

نوذری با تاکید بر اینکه نتیجه بهره برداری از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در زمستان امسال این بود که قطعی گاز نداشته باشیم، بیان کرد: امسال همچنین موفق شدیم تزریق گاز به میادین نفتی خوزستان را به طور کامل داشته باشیم، همچنین برای اولین بار صادرات گاز به ترکیه قطع نشد و مشکلی هم برای تامین گاز صنایع ایجاد نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حفاری فازهای 9 و 10 در دریا تا محل ورود به مخزن گازی انجام شده اما هنوز تعدادی از چاههای دریایی آن به بهره برداری نرسیده است و گاز مورد نیاز پالایشگاههای فازهای 9 و 10 از سه فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی تامین می شود.

صنعت نفت امسال ملی شد

وزیر نفت با اشاره به اینکه پیام 29 اسفند امسال در رابطه با ملی شدن صنعت نفت این خواهد بود که با اقدامات انجام شده در سال جاری صنعت نفت به معنای واقعی ملی شده است، اظهار کرد: این بدان معناست که در اکثر پروژه ها علی رغم فشارهای بین المللی با استفاده از توان پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور پروژه ها اجرا شده و این به این معناست که صنعت نفت امسال به معنای واقعی ملی شده است.

پیگیری لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه

نوذری در رابطه با سرنوشت بنزین در ایام نوروز 88 اعلام کرد: در این رابطه منتظریم لایحه بودجه از مجلس بیرون بیاید و تا زمانی که این لایحه نهایی نشود نمی توان در رابطه با قیمت و یا میزان سهمیه ها اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می دهد هم اکنون 1.8 میلیارد لیتر بنزین در کارت سوخت خودروها ذخیره سازی شده است .

نوذری همچنین در رابطه با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه تصریح کرد: پس از آنکه مجلس 20 هزار میلیارد تومان از سهم یارانه ها را در بودجه حذف کرد جلسه دیگری تشکیل شد و قرار شد هیئت رئیسه مجلس تلاش کند تا اردیبهشت ماه سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه بررسی شود و سپس به صحن مجلس آورده شود.

افزایش همکاری غیر اوپکی ها با اوپک

وزیر نفت در رابطه با اجلاس اخیر وزرای عضو اوپک در وین گفت: پیام اوپک این است که باید غیر اوپکی ها برای تثبیت قیمتهای نفت به اوپک بپیوندند، زیرا قیمتهای پایین تر از سطوح فعلی توجیه اقتصادی ندارند و توسعه میادین نفتی را متوقف می سازند.

وی ادامه داد: در این اجلاس اخیر باید ببینیم وضعیت بازار نفت چگونه است و کاهشهای گذشته اوپک چه تاثیری بر بازار گذاشته است.

به گفته نوذری در اجلاس اخیر وضعیت اقتصاد و تقاضای نفت را بررسی می کنیم و معتقدیم هنوز حدود 20 درصد تعهدات اوپک در رابطه با کاهش تولید نفت عملی نشده که باید راهکارهایی برای آن بیندیشیم.

وی سیاست اوپک را پیوستن سایر غیر اوپکی ها به این سازمان عنوان کرد و در رابطه با پیوستن روسیه به اوپک توضیح داد: روسیه به عنوان ناظر در نشستهای اوپک حضور پیدا می کند و اوپک هم اصراری نمی کند که این کشور به عضویت این سازمان دربیاید اما اوپک زمینه را برای حضور روسیه در این سازمان فراهم کرده است.