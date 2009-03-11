آمار بازگشت بورسیه های پزشکی و دانشجویان ایرانی خارج کشور به داخل

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقاضا برای بازگشت در رشته های علوم پزشکی نسبت به گذشته افزایش یافته است و از میان دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که تقاضای بازگشت داشته اند 200 نفر در سال 87 به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور منتقل شدند.

وی اضافه کرد: این دانشجویان به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه و همچنین شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد خود منتقل شده اند.

حسن زاده در خصوص بازگشت دانشجویان بورسیه علوم پزشکی یادآور شد: حدود 90 درصد دانشجویان رشته های علوم پزشکی بورسیه خارج از کشور به کشور بازگشته اند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که برخی از دانشگاه های بی کیفیت به خصوص در رشته های علوم پزشکی دارند، تقاضاهای زیادی برای انتقال به داخل وجود دارد اما باید توجه داشت که دانشگاههای علوم پزشکی نیز ظرفیت های محدودی دارند و وزارت بهداشت حداکثر ظرفیت را برای انتقال فراهم کرده است.