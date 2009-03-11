تلفات جاده ای در لرستان 14 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نصرت الله حیدری شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه ایمنی راهها و کاهش تصادفات جاده ای استان، اظهار داشت: با بررسی آمار مصدومین و متوفیان حوادث جاده ای در طی 11 ماهه گذشته مشخص شد که در مدت زمان یاد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در طول محورهای مواصلاتی استان 14 درصد کاهش تلفات جاده ای داشته ایم.

وی تصریح کرد: همچنین در طول 11 ماه نخست سالجاری میزان تلفات و تصادفات در راههای روستایی استان نیز از کاهش 25 درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان کاهش تلفات جاده ای نسبت به مدت مشابه گذشته را به علت تعامل ایجاد شده بین دستگاههای ذیربط ارزیابی کرد.

به گزارش مهر، در این جلسه مصوب شد توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها و شهرداریهای خرم آباد و بروجرد تعداد 4 دستگاه جرثقیل در اختیار پاسگاههای پلیس راه فعال در محورهای مواصلاتی اصلی استان جهت استفاده در طول اجرای طرح نوروزی قرار داده شود و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان نیز موظف گردید آمادگی لازم جهت اطفاء حریق مواد شیمیایی در صورت بروز حوادث جاده ای را داشته باشد.